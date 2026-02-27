'상장 2주년' 에이피알, 560억 규모 결산 배당…주당 1500원

주총 승인 거쳐 4월 말 지급 예정

2년간 누적 주주환원 3000억 육박

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 560억 규모의 현금 배당을 통해 주주 가치 제고에 나선다.

에이피알은 2025년도 결산 배당으로 주당 1500원의 현금 배당을 결정했다고 27일 공시했다.

에이피알 로고. [사진=에이피알 제공]

배당금 총액은 총 560억원 규모로 배당 기준일은 오는 3월 31일이다. 해당 내용은 이날 이사회에서 결의됐으며, 다음 달 열리는 주주총회 승인을 거쳐 오는 4월 말 주주들에게 지급될 예정이다.

에이피알은 이번 결산 배당을 포함해 지난해 2000억원 이상의 주주 환원 행보를 보였다. 에이피알의 주주환원 정책은 자사주 매입 및 소각을 병행하는 방식으로 전개되고 있다. 지난해 2월 300억원 규모의 자사주를 매입했으며, 같은 해 8월 전량 소각까지 완료했다. 지난해 7월에는 총 1343억원(주당 3590원) 규모의 중간 배당을 실시한 바 있다.

2024년 6월에 취득해 이듬해 1월 소각까지 완료한 600억원 규모의 자사주를 포함하면, 상장 이후 2년 간 집행한 누적 주주환원 금액은 3000억원에 육박한다.

에이피알은 지난해 연결기준 매출액 1조5273억원, 영업이익 3654억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 이 같은 실적을 바탕으로 추진되는 이번 배당은 주주들의 실질 수익률 증가에도 기여할 전망이다.

특히 이번 배당은 올해 1월부터 시행된 '고배당 배당소득 분리과세 특례' 요건을 충족할 것으로 예상된다. 이를 충족할 경우 특례 적용 대상 주주들의 세후 배당 수익이 개선되는 효과가 있다. 기존에는 금융소득이 2000만원을 넘으면 다른 소득과 합산해 최고 45%의 누진세율이 적용됐지만, 올해부터는 일정 요건을 충족한 상장 기업의 경우 배당 소득을 다른 소득과 분리해 과세하는 새로운 체계가 적용된다. 다만 개인별 소득 요건에 따라 구체적인 적용 여부는 달라질 수 있다.

에이피알 관계자는 "오늘은 에이피알이 상장한 지 만 2년이 되는 뜻깊은 날로 그간의 성장을 주주들과 나누기 위해 과감한 환원 정책을 결정했다"며 "앞으로도 독보적인 사업 경쟁력을 바탕으로 기업 가치를 높이는 동시에 상장사의 책임을 다하며 주주와 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 밝혔다.

