동해시, 2026~2027년 국·도비 2102억 확보 나선다

AI·디지털 전환부터 생활 SOC까지 78개 사업 발굴…"지역 현안 해결 핵심 재원"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 2026~2027년 국·도비 확보를 위해 신규 및 계속사업 78건을 발굴, 총 2102억 원 확보에 나선다.

27일 동해시에 따르면 발굴된 사업의 총사업비는 8279억 원 규모로 이 가운데 국비 1494억 원과 도비 608억 원을 목표로 하고 있다. 이는 전년보다 684억원 증가한 수준이다.

국도비 확보 간부회의.[사진=동해시] 2026.02.27 onemoregive@newspim.com

동해시는 앞서 국·도비 사업 발굴보고회를 열고 정부 정책과 연계한 신규 사업과 시민 생활과 밀접한 사회간접자본(SOC) 사업을 중심으로 재원 확보 전략을 점검했다.

분야별로는 ▲AI·디지털 전환 9건 2144억원▲생활밀착형 SOC 18건 3609억원▲경제·산업 13건 1692억원▲문화·관광 19건 451억원▲체육·교육 11건 323억원▲보건·복지 6건 57억원 등이다.

중점 확보 대상은 AI 행정·복지 서비스, 스마트빌리지, 에너지 기술개발 등 정부 정책과 연계된 사업과 상·하수도 현대화, 도심 숲 조성, 체육시설 확충 등 정주환경 개선 사업이다. 시는 3~4월 중앙부처와 강원특별자치도를 방문해 사업 필요성을 설명하고, 국회의원실 및 시·도의회와의 공조를 통해 국·도비 확보 활동을 강화할 계획이다.

김정윤 동해시 부시장은 "국·도비 확보는 지역 현안 해결과 생활 기반 확충을 위한 핵심 재원"이라며 "발굴된 사업이 실제 예산 반영으로 이어지도록 각 부서가 중앙부처와 국회를 선제적으로 찾아가는 적극 행정을 펼치겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com