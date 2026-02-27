포커스에이아이, 비단 인수 완료…디지털 자산 인프라 사업 본격화

지분 40.61% 확보해 최대주주 등극

Web3 결제 플랫폼 구축 박차





[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 포커스에이아이는 부산디지털자산거래소(Bdan) 인수 잔금 납입을 완료했다고 27일 밝혔다. 이로써 회사는 지난해 12월부터 진행한 인수 절차를 마무리하고 지분 40.61%를 확보해 최대주주로 등극했다.

비단은 국내 최초 실물자산 토큰화(RWA) 거래소로, 아이티센글로벌이 약 19%의 지분을 보유하고 있다. 포커스에이아이는 비단의 경영권을 확보한 만큼 RWA·토큰증권(STO)·스테이블코인 기반 결제·정산 등 디지털자산 인프라 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.



포커스에이아이 측은 "비단이 참여한 KDX 컨소시엄은 최근 금융위원회로부터 국내 최초 STO 장외거래소 수익증권 장외거래중개업 예비인가 사업자로 선정됐다"며 "한국거래소가 주도하는 이 컨소시엄에는 BNK금융그룹 등 40여개 주요 금융기관과 기업이 참가했으며, 본인가를 거쳐 STO 장외거래소가 부산에 설립되면 실물자산 기반 디지털자산 유통 플랫폼을 운영해 온 비단의 역할이 한층 강화될 것으로 기대된다"고 전했다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

실물자산 거래는 최근 급격히 성장하고 있다. 비단에 따르면 지난 1월 디지털 실물자산 'e-은'의 누적 거래액은 약 1489억원으로 전년 동월 대비 100배 이상 급증했다. 이는 국제 은 가격 강세와 시간 제약·세금·수수료 부담을 최소화한 디지털 플랫폼에 대한 수요 확대에 힘입은 것으로 풀이된다. 적립형 금·은 투자 서비스 '차곡차곡' 누적 계좌 수도 5만계좌를 돌파했다.

비단은 현재 블록체인 기술 기반으로 금·은·플래티넘·구리·니켈·주석·팔라듐 등 7종의 귀금속 실물자산을 디지털화해 하루 23시간 거래 서비스를 제공하고 있다. 부산 블록체인 특구 앵커기업인 만큼 포커스에이아이와 함께 커피원두 디지털 상품화 등 지역 산업과 연계한 다양한 상품군도 준비 중이다.

포커스에이아이 관계자는 "이번 비단 인수 완료는 AI·결제·스테이블코인·전자지갑을 결합한 한국형 Web3 결제 플랫폼 인프라 구축의 출발점"이라며 "비단의 높은 성장성과 확장성을 바탕으로 디지털자산 기반 결제·정산 인프라를 단계적으로 고도화해 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 전했다.