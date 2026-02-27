전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.28 (토)
유동수 의원, '저축은행 특별계정 1년 연장' 예보법 대표발의

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 올해 말 종료 예정이던 '상호저축은행 구조조정 특별계정(저축은행 특별계정)' 운영기한이 1년 연장될 가능성이 생겼다. 

유동수 더불어민주당 의원(인천 계양갑)은 저축은행 특별계정의 운영 기한을 현행 2026년 12월 31일에서 2027년 12월 31일까지 1년 연장하는 '예금자보호법 일부개정법률안(예보법)'을 대표발의했다.

[사진=유동수 의원실] 유동수 더불어민주당 의원.

저축은행 특별계정은 2011년 대규모 저축은행 부실 사태 당시, 구조조정에 필요한 재원을 마련하기 위해 설치된 예금보험기금 내 한시적 계정이다. 이는 올해 12월까지 운영될 예정이다.

계정 설치 당시 지원 규모는 15조 원으로 예상됐으나, 이후 상호저축은행의 부실 규모가 확대되면서 예상보다 12.2조원 증가한 27.2조원이 부실저축은행에 지원되었다.

이로 인해 저축은행 특별계정 운영이 종료되는 2026년 말에는 약 1.2~1.6조원 규모의 부채가 남을 것으로 전망된다. 이에 따라 계정 종료 이전에 부채를 처리하기 위한 대책 마련이 시급한 상황이다.

유 의원은 2025년 국정감사에서 저축은행 특별계정 종료를 앞두고도 사실상 상환 및 처리 대책이 부재하다는 점을 날카롭게 지적한 바 있다.

만약 특별계정이 결손 상태로 종료될 경우 해당 결손금은 저축은행계정으로 이전될 가능성이 높다. 하지만 저축은행계정 역시 2025년 6월 말 기준 1.9조 원의 결손을 기록하고 있어, 추가 부담 발생 시 정상적인 기능 수행이 어려워질 우려가 크다.

이번 개정안은 국정감사의 후속조치로 저축은행 특별계정의 운영기한을 1년 연장하는 내용을 담고 있다. 개정안 통과 시 추가적인 예금보험료 지원 등을 통해 저축은행 특별계정의 결손이 원활히 해소될 것으로 기대된다.

유동수 의원은 "저축은행 특별계정은 저축은행의 부실이 금융시장 전반의 위기로 전이되는 것을 방지하기 위해 도입된 만큼, 계정의 상환 및 처리 역시 금융시장의 신뢰가 훼손되지 않도록 질서있게 정리되어야 한다" 고 강조했다.

이어 유 의원은 "앞으로도 자본시장 정상화와 금융시장 발전을 위해 제도적 사각지대에 놓여 있는 현안들을 발굴하고 필요한 입법과 대책을 지속적으로 마련해나가겠다"고 밝혔다.

