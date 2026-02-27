NH농협은행, 대학생봉사단 N돌핀 14기 발대식 개최

전국 21개 팀, 총 126명 선발

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 27일 서울시 중구 소재 본사에서 농협은행 대학생봉사단 'N돌핀 14기 발대식'을 개최했다고 밝혔다.

N돌핀은 농협은행과 함께 지역사회 곳곳에 행복을 실어 나르는 엔도르핀 역할을 하자는 의미이다. 전국의 대학생들로 구성되어 청소년 금융교육, 다양한 사회공헌활동과 자체 SNS 채널 운영을 통해 Youth고객과의 소통도 담당한다.

[사진= NH농협은행]

이번 N돌핀 14기는 서류 및 영상 심사와 면접을 거쳐 전국 21개 팀, 총 126명이 선발됐으며 3월부터 10월까지 약 8개월간 활동한다. 활동우수자에게는 표창 및 시상금 등 다양한 혜택이 주어진다.

이날 발대식에서 N돌핀 14기 단원들은 "농협은행과 함께 지역사회를 위한 사회공헌 및 홍보활동에 참여할 수 있게 되어 기쁘며 책임감을 갖고 적극적으로 활동하겠다"고 다짐했다.

강태영 은행장은 "N돌핀 단원들이 각 지역의 홍보대사로 활동할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"며 "다양한 사회공헌활동을 통해 더불어 사는 건강한 사회를 만드는데 앞장서겠다"고 말했다.

