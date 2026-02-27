구윤철 부총리 "공공조달에 AI 전용트랙 도입"…AI 혁신기업 성장 뒷받침

27일 서울 성동구 AI 기반 로봇제조 혁신기업 방문

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 27일 서울 성동구에 소재한 인공지능(AI) 기반 로봇제조 혁신기업 뉴로메카를 방문하고, 혁신조달 AI 기업 대표들과 간담회를 개최했다.

뉴로메카는 로봇 팔과 자율이동로봇, 휴머노이드에 이르기까지 로봇의 핵심부품 설계부터 완제품 생산에 이르는 전 공정을 내재화한 대표적인 지능형 로봇 기업이다.

지난 2021년 6월 혁신제품으로 지정돼 국내 조달시장에 안착했으며 이를 기반으로 50개 이상의 국내외 특허를 취득하고, 로봇 산업분야 최고기업으로 9회 선정되는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 27일 서울 성동구 소재 인공지능(AI) 혁신기업 뉴로메카를 방문, AI 혁신기업들의 제품들을 둘러보며 관계자의 시연과 함께 설명을 듣고 있다. [사진=재정경제부] 2026.02.27 plum@newspim.com

구 부총리는 기업 연구실을 둘러보며 제품 개발 배경과 시장 진입 과정, 향후 사업 계획을 심도있게 청취했다.

또 구 부총리는 별도로 마련된 제품 전시 공간에서 참여 기업들의 혁신적인 AI 제품과 핵심 기술을 확인하고 AI 사업화 추진 현황에 대한 설명을 들었다.

이어진 현장 간담회에서 혁신조달 AI기업 대표들은 급변하는 기술 트렌드를 빠르게 반영하고 AI 기술경쟁력 강화를 위해 공공조달 분야 지원 확대 및 제도개선을 건의했다.

일례로 AI 제품 별도 심사 체계 도입 및 시범구매 확대를 통해 시장 진입 문턱을 낮추고, 공공시장 내 국산부품 사용을 확대해 자생적 AI 산업 생태계가 조성될 수 있도록 정부가 적극적인 역할을 해 달라고 요청했다.

이에 구 부총리는 "AI산업은 기술트렌드가 급속히 변화하고, 개발 및 실증 과정에서 많은 비용과 시간이 소요되는 만큼, 정부가 이를 든든하게 뒷받침할 수 있도록 제도적 기반을 강화하는 데 역량을 집중하겠다"고 답했다.

구 부총리가 제시한 지원책은 ▲AI 혁신제품 및 우수제품에 대한 AI 전용 트랙 신설 ▲혁신제품의 국산부품 의무사용(50%) 요건을 도입 ▲혁신제품 시범구매(올해 839억원) 및 공공구매 지속 확대▲유망 AI 제품·서비스 적극 발굴로 국가 AI 대전환(AX) 밀착 지원 등이다.

앞서 정부는 혁신조달 제도를 통해 공공 부문이 혁신제품의 첫 번째 구매자가 돼 초기 수요를 창출하고 있다.

마지막으로 구 부총리는 "AI는 국가의 미래를 결정짓는 핵심 전략"이라며 "공공조달이 AI 혁신의 마중물이 돼 국민의 삶을 바꾸고, 기업의 글로벌 도약을 이끄는 디딤돌이 되겠다"고 밝혔다.

