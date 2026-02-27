'반포대교 추락' 포르쉐 운전자 구속…"증거 인멸·도망 염려"

약물운전 혐의…차량서 프로포폴 빈 병 등 약물 발견

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 약에 취한 상태로 서울 반포대교를 달리다 다리 밑으로 추락한 포르쉐 차량 운전자가 구속됐다.

27일 법원에 따르면 서울서부지법은 도로교통법상 약물운전 혐의 등을 받는 30대 여성 A씨 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "증거 인멸 및 도망할 염려가 있다"며 구속 영장을 발부했다.

경찰로고 [사진=뉴스핌DB]

A씨는 지난 25일 오후 8시 44분쯤 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락했다. 이 사고로 A씨와 벤츠 차량을 운전하던 40대 남성이 경상을 입고 병원으로 이송됐고 차량 4대가 파손됐다.

경찰은 A씨 차량에서 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등을 다량으로 발견하고 A씨를 마약류관리법 위반과 도로교통법상 약물운전 혐의로 긴급체포했다. A씨는 경찰 조사 과정에서 약물운전 혐의를 시인했다고 알려졌다.

경찰은 국립과학수사연구원에 약물 성분 분석을 의뢰하고 A씨를 상대로 정확한 사고 경위와 약물 출처 등을 조사 중이다.

