KB국민은행, 전국 청년 AI·SW 인재양성 나선다

304명 청년 선발해 6개월 간 AI 실무 역량부터 취업 컨설팅까지 지원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 지난 26일 청년 IT 인재양성 프로그램 'KB IT's Your Life' 7기 발대식을 개최했다고 27일 밝혔다.

'KB IT's Your Life'는 청년 IT 인재양성과 취업 경쟁력 강화를 목표로 2022년부터 운영 중이며 고용노동부가 주관하는 디지털 핵심 실무인재 양성 사업인 'K-디지털 트레이닝'의 과정 중 하나로 선정됐다. 현재까지 770여 명이 참여해 금융권 등 다양한 산업 분야에서 IT 인재로 활약하고 있다.

[사진= KB국민은행]

이날 KB국민은행 신관에서 열린 발대식에는 전국에서 선발된 304명의 청년들이 참석했으며, 해당 과정을 수료한 KB국민은행 현직자의 실무 특강도 함께 진행됐다.

이번 7기 참가자들은 6개월간 애플리케이션 개발, SQL 및 DB 설계, Open AI API를 활용한 코드 작성 등 전문적인 IT 교육을 받을 예정이다. 특히 지방에 거주하는 청년들을 위해 비대면 전용반을 개설해 대면 과정과 동일한 교육을 제공한다.

또한 KB국민은행은 모든 교육생들에게 ▲1대1 취업 컨설팅 및 취업 특강 ▲취업 멘토링 ▲코딩테스트 대비반 운영 ▲스프링 AI 활용 실습 교육 ▲해커톤 경진대회 등 양질의 콘텐츠도 제공할 예정이다.

교육 과정 종료 후 우수 교육생으로 선정된 참가자는 KB국민은행 신입행원 채용 시 우대 혜택도 받을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 과정을 통해 AI 시대를 이끌어 나가는 핵심 IT인재로 성장하길 바란다"며, "앞으로도 수도권과 지방의 교육격차를 줄이고 청년들이 성장하는 데 도움이 되는 다양한 프로그램으로 은행의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

