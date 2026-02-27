CJ, '제23회 한국대중음악상' 선정위원회 특별상 수상

창작 생태계 활성화 기여 성과 높이 평가받아

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ는 그룹의 사회공헌재단인 CJ문화재단의 '튠업'이 지난 26일 서울 마포구 무신사 개러지에서 열린 '제23회 한국대중음악상' 시상식에서 선정위원회 특별상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 수상은 CJ문화재단의 인디 뮤지션 지원사업 '튠업(TUNE UP)'이 한국 대중음악을 지속 가능한 문화로 존재하게 한 중요한 공로를 인정받은 결과다. 특히 올해 설립 20주년을 맞은 CJ문화재단이 지난 시간 축적해 온 지원의 결실을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미를 더했다.

제23회 한국대중음악상에서 민희경 CJ사회공헌추진단장(사진)이 'CJ문화재단 튠업'에 대한 선정위원회 특별상을 수상한 뒤 소감을 발표하고 있다. [사진=한국대중음악상 제공] nrd@newspim.com

'한국의 그래미 어워즈'로 불리는 한국대중음악상은 2004년에 시작되어 음악평론가, 기자, PD 등 음악전문가로 구성된 선정위원회가 후보와 수상자를 선정한다. 주류와 비주류의 경계를 넘어 대중음악을 예술적 창조물로 인식하고 대중음악의 다양성과 창조적 활력을 확대하기 위해 만든 시상식이다.

2010년 시작된 '튠업'은 다양한 장르의 잠재력 있는 인디 뮤지션들이 국내·외 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 사업이다. 선정된 뮤지션에게 2년 동안 2개 앨범의 제작비 최대 2,500만 원을 지원하고 유튜브 '아지트 라이브' 출연 기회를 제공한다. 또한 성장 단계에 맞춰 'CJ아지트'에서의 소형공연, 500석 이상 규모의 중형공연, 2,000석 이상의 대형공연 등을 지원하며 글로벌 투어 및 KCON과 같은 글로벌 해외 공연 등 해외 진출 기회도 제공하고 있다. 멜로망스, 새소년, 카더가든, 웨이브투어스(wave to earth), 데이먼스이어, 최유리 등 국내·외에서 실력으로 인정받으며 활발히 활동 중인 85팀을 배출했다.

제23회 한국대중음악상에서 민희경 CJ사회공헌추진단장(사진 오른쪽)이 'CJ문화재단 튠업'에 대한 선정위원회 특별상을 수상하고 있다. [사진=유튜브 한국대중음악상 시상식 캡처] nrd@newspim.com

특히 이번 제23회 한국대중음악상에는 CJ문화재단의 지원을 받은 뮤지션들이 수상 및 후보에 오르며 사업 성과를 다시 한번 확인했다. 튠업 24기 한로로는 ▲올해의 음악인 ▲최우수 얼터너티브 록-음반 ▲최우수 얼터너티브 록-노래 등 총 3개 부문 후보에 선정된 가운데 '올해의 음악인' 상을 수상했다. 이외에도 튠업 26기 공원과 튠업 26기 송소희, CJ음악장학생 홍선미, CJ음악장학생 이용현·이영우가 속한 '용리와 돌아온탕자들(yonglee & the DOLTANG)', CJ음악장학생 정지수가 속한 '정지수 & 바로크 인 블루'도 각 분야 후보로 이름을 올렸다.

CJ문화재단은 튠업 외에도 미래의 음악 산업을 이끌 글로벌 인재를 육성하는 'CJ음악장학사업'을 펼치고 있다. CJ음악장학사업은 2011년에 시작된 국내 최초이자 유일한 대중음악 전공 유학생 대상 장학사업으로 ▲버클리 음대 부문 ▲해외 음악대학원 부문 ▲CJ-풀브라이트 음악대학원 장학 프로그램 등을 운영하고 있다. 장학금 지급과 더불어 CJ아지트 공연장 및 스튜디오 녹음 지원을 통해 장학생의 실질적 음악 활동 기반을 마련하고 있다.

또한 고(故) 유재하의 예술성과 도전 정신을 기리며 신예 싱어송라이터를 발굴하는 'CJ와 함께하는 유재하음악경연대회'를 2014년부터 꾸준히 후원해 오고 있다. 관악문화재단, 유재하음악장학회와 3자 후원 결연을 맺는 등 지역 문화예술 기관과의 협력을 바탕으로 문화예술 생태계를 조성한 성과를 인정받아 지난 1월 한국문화예술위원회가 개최한 '대한민국 예술과 기업 동반성장 대상' 시상식에서 우수 사례로 선정되기도 했다.

CJ그룹 관계자는 "CJ문화재단의 이번 특별상 수상은 20년간 젊은 창작자들과 함께 만들어온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 대중문화 소외영역의 창작자들이 국내뿐 아니라 글로벌 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com