"8억병 팔린 제로소주"…롯데칠성 '새로', 첫 리뉴얼로 부드러움 강화

국산 쌀증류주·아미노산 5종 적용…부드러운 소주 트렌드 대응

팝업·캐릭터·광고 캠페인까지…'새로구미' 중심 브랜드 세계관 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료의 제로 슈거 소주 '새로'가 출시 이후 첫 리뉴얼을 통해 경쟁력 강화에 나섰다.

27일 롯데칠성음료에 따르면 2022년 9월 포스트 코로나 시기에 선보인 '새로'는 과당을 사용하지 않은 제로 슈거 콘셉트와 산뜻하고 부드러운 맛을 앞세워 시장에 안착했으며, 출시 4개월 만에 5,000만병, 7개월 만에 1억병 판매를 돌파한 데 이어 2025년 말 기준 누적 8억병 판매를 기록했다.

롯데칠성음료의 제로 슈거 소주 '새로'가 더욱 산뜻하고 부드럽게 리뉴얼된다. [사진=롯데칠성음료 제공]

2026년 1월 말 진행된 첫 리뉴얼은 제로 슈거라는 본질적 콘셉트를 유지하면서 맛을 한층 강화하는 데 초점을 맞췄다. 기존 보리쌀증류주 대신 100% 국산 쌀증류주를 적용하고 BCAA(로이신·이소로이신·발린)와 알라닌, 아르기닌 등 아미노산 5종을 새롭게 첨가해 밸런스를 개선했다. 패키지도 병뚜껑 엠블럼에 민트색을 추가하고 라벨 로고 가독성을 높이는 등 브랜드 정체성을 강화했다.

제품 라인업 확장과 체험형 마케팅도 이어졌다. 2024년 '새로 살구', 2025년 '새로 다래' 등 과즙 라인업을 선보였으며, 성수·대전·부산·대구 등에서 팝업스토어를 운영했다. 특히 압구정에서 열린 '새로도원' 팝업은 약 5개월간 4만명 이상이 방문했고, 셰프 협업 메뉴는 캐치테이블 평점 4.9점을 기록하며 브랜드 체험형 마케팅의 성과를 보여줬다.

브랜드 앰배서더 '새로구미'를 중심으로 한 콘텐츠 전략도 차별화 요소로 꼽힌다. 구미호에서 착안한 캐릭터를 활용해 스토리텔링 광고와 캠페인을 전개했으며, '전국을 새로보자' 광고 시리즈 등 다양한 콘텐츠를 선보였다. 이러한 캠페인은 대한민국 광고대상, 유튜브웍스, K디자인 어워즈 수상에 이어 '스파익스 아시아 2025' 동상 수상으로 이어지며 경쟁력을 입증했다.

롯데칠성음료 관계자는 "제로 슈거 소주로 출발한 '새로'가 국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리잡았다"며 "앞으로도 적극적인 마케팅과 브랜드 경험 확대를 통해 대한민국을 대표하는 소주 브랜드로 성장시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

