전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

"8억병 팔린 제로소주"…롯데칠성 '새로', 첫 리뉴얼로 부드러움 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

국산 쌀증류주·아미노산 5종 적용…부드러운 소주 트렌드 대응
팝업·캐릭터·광고 캠페인까지…'새로구미' 중심 브랜드 세계관 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료의 제로 슈거 소주 '새로'가 출시 이후 첫 리뉴얼을 통해 경쟁력 강화에 나섰다.

27일 롯데칠성음료에 따르면 2022년 9월 포스트 코로나 시기에 선보인 '새로'는 과당을 사용하지 않은 제로 슈거 콘셉트와 산뜻하고 부드러운 맛을 앞세워 시장에 안착했으며, 출시 4개월 만에 5,000만병, 7개월 만에 1억병 판매를 돌파한 데 이어 2025년 말 기준 누적 8억병 판매를 기록했다.

롯데칠성음료의 제로 슈거 소주 '새로'가 더욱 산뜻하고 부드럽게 리뉴얼된다. [사진=롯데칠성음료 제공]

2026년 1월 말 진행된 첫 리뉴얼은 제로 슈거라는 본질적 콘셉트를 유지하면서 맛을 한층 강화하는 데 초점을 맞췄다. 기존 보리쌀증류주 대신 100% 국산 쌀증류주를 적용하고 BCAA(로이신·이소로이신·발린)와 알라닌, 아르기닌 등 아미노산 5종을 새롭게 첨가해 밸런스를 개선했다. 패키지도 병뚜껑 엠블럼에 민트색을 추가하고 라벨 로고 가독성을 높이는 등 브랜드 정체성을 강화했다.

제품 라인업 확장과 체험형 마케팅도 이어졌다. 2024년 '새로 살구', 2025년 '새로 다래' 등 과즙 라인업을 선보였으며, 성수·대전·부산·대구 등에서 팝업스토어를 운영했다. 특히 압구정에서 열린 '새로도원' 팝업은 약 5개월간 4만명 이상이 방문했고, 셰프 협업 메뉴는 캐치테이블 평점 4.9점을 기록하며 브랜드 체험형 마케팅의 성과를 보여줬다.

브랜드 앰배서더 '새로구미'를 중심으로 한 콘텐츠 전략도 차별화 요소로 꼽힌다. 구미호에서 착안한 캐릭터를 활용해 스토리텔링 광고와 캠페인을 전개했으며, '전국을 새로보자' 광고 시리즈 등 다양한 콘텐츠를 선보였다. 이러한 캠페인은 대한민국 광고대상, 유튜브웍스, K디자인 어워즈 수상에 이어 '스파익스 아시아 2025' 동상 수상으로 이어지며 경쟁력을 입증했다.

롯데칠성음료 관계자는 "제로 슈거 소주로 출발한 '새로'가 국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리잡았다"며 "앞으로도 적극적인 마케팅과 브랜드 경험 확대를 통해 대한민국을 대표하는 소주 브랜드로 성장시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동