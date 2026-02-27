맘스터치, 4월부터 일부 메뉴 가격 인상…싸이버거 5200원으로 오른다

싸이패티 버거 300원·빅싸이순살 1,000원 인상…55개 품목은 가격 유지

원재료·물류·인건비 부담 누적 영향…1년 5개월 만에 가격 조정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 맘스터치가 다음 달 1일부터 일부 메뉴 가격을 인상한다고 27일 전했다. 이번 가격 조정은 2024년 10월 이후 약 1년 5개월 만으로, 단품 기준 총 43개 품목에 적용되며 평균 인상률은 2.8%다.

주요 인상 품목은 싸이패티류 버거가 300원, '빅싸이순살' 치킨이 1,000원, 순살강정이 100원, 탄산음료가 300원 오른다. 이에 따라 대표 메뉴인 싸이버거 단품은 4,900원에서 5,200원으로, 후라이드빅싸이순살은 11,900원에서 12,900원으로 조정된다. 케이준떡강정은 4,300원에서 4,400원으로, 탄산음료(R)는 1,600원에서 1,900원으로 각각 인상된다.

기업 로고. [이미지= 맘스터치]

반면 닭가슴살·불고기·비프패티류 버거와 뼈치킨 및 와우순살 치킨, 감자튀김과 치즈볼 등 사이드 메뉴를 포함한 55개 품목은 기존 가격이 유지된다. 가격 인상 품목을 제한해 소비자 부담을 일부 완화했다는 설명이다.

이번 가격 조정은 계육을 비롯한 주요 원재료 가격 상승과 물류비, 인건비 등 매장 운영 비용 증가가 복합적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다. 앞서 글로벌 계육 가격 상승에도 가격 인상을 미뤄왔으나, 최근 누적된 비용 부담이 커지면서 가격 조정이 불가피했다는 분석이다.

맘스터치 측은 가맹점 수익성 개선을 위한 가격 조정 요청이 지속돼 인상 품목과 폭을 협의 끝에 확정했다고 밝혔다. 동시에 브랜드 경험 강화를 위한 메뉴 운영과 서비스 개선을 이어가겠다고 덧붙였다.

