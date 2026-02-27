다이닝브랜즈그룹, 아웃백 새 사령탑에 임혜순…브랜드 책임경영 체제 강화

브랜드별 전문성·책임경영 강화 위한 조직 개편…중장기 성장 기반 다지기

토마호크 스테이크 흥행 이끈 임혜순…고객 경험 중심 혁신 전략 가속

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이닝브랜즈그룹이 자회사 아웃백 스테이크하우스 신임 대표이사로 임혜순 대표(부사장)를 선임하고 브랜드별 전문경영 체제 강화를 골자로 한 조직 개편을 단행했다.

27일 다이닝브랜즈그룹에 따르면 이번 인사는 브랜드 경쟁력을 구조적으로 강화하고 책임경영 기반을 명확히 하기 위한 전략적 조치로, 그룹 차원의 거버넌스 고도화와 중장기 성장 기반을 공고히 하기 위한 결정이다.

아웃백 임혜순 신임 대표이사. [사진=다이닝브랜즈그룹 제공]

임혜순 신임 대표는 유니레버와 네슬레코리아, 아웃백 스테이크하우스 코리아, SPC 배스킨라빈스, 투썸플레이스 등 주요 글로벌·국내 F&B 기업에서 약 25년간 브랜드 전략과 마케팅, 제품 혁신, 조직 운영을 이끌어온 전문 경영인이다. 특히 과거 아웃백 마케팅 총괄(CMO) 재직 시 대표 메뉴 '토마호크 스테이크'를 개발·출시하고 캠페인을 전개해 단일 메뉴 누적 매출 1000억원을 달성하며 브랜드 경쟁력 강화에 기여했다.

이후 SPC 배스킨라빈스에서 마케팅 총괄과 사업운영 총괄을, 투썸플레이스에서는 마케팅 총괄을 역임하며 제품 개발과 브랜드 전략, 매장 실행, 조직 관리까지 아우르는 통합적 비즈니스 역량을 쌓았다는 평가다. 다이닝브랜즈그룹은 이번 선임을 통해 아웃백의 브랜드 책임경영을 강화하고 그룹의 전략적 지원 체계 아래 브랜드 경쟁력을 한층 고도화할 계획이다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 "이번 임혜순 대표 선임과 조직 개편은 중장기 비전과 성장 전략 아래 브랜드별 전문성과 책임경영을 명확히 하기 위한 조치"라며 "각 브랜드가 시장 환경에 맞는 경쟁력을 발휘하도록 책임경영을 확대하되 전략·재무·구매·물류·디지털 등 핵심 지원 기능은 그룹 차원에서 통합 관리해 효율성과 시너지를 높일 계획"이라고 말했다.

다이닝브랜즈그룹은 전문경영 체제를 기반으로 변화하는 외식 시장에 민첩하게 대응하고 브랜드 경쟁력과 성장성을 동시에 높여 업계 리더십을 강화한다는 방침이다. 고객 경험 중심의 혁신 전략을 본격화해 브랜드 가치 제고에도 속도를 낼 것으로 전망된다.

