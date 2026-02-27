전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.28 (토)
정책·서울 서울시

[6·3 지선] 국힘, 연이은 '정원오 공격'…서울시장 판도 흔들까

김재섭·안철수 의원, 연달아 '정원오 때리기' 가세
농기 투지 의혹·생활폐기물 업체 짬짜미 논란 제기
정원오, 오는 4일 성동구청장 사퇴…예비후보 등록

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 국민의힘 의원이 연일 민주당 소속 서울시장 후보로 유력하게 거론되는 정원오 성동구청장을 집중 공격하고 있다. 다음 주 정 구청장은 구청장직을 사퇴하고 서울시장 예비후보로 등록할 예정인 가운데 다가오는 선거 판도를 흔들지 주목된다.

27일 정치권에 따르면 김재섭 국민의힘 의원과 안철수 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 정 구청장의 개인 농지 소유 문제와 구청장 근무 시절 문제 등을 들어 연일 지적하고 나섰다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 정원오 성동구청장이 8일 오후 서울 성동구 행당동 성동구청 대강당에서 개최된 '2026 성동구 신년인사회'에 참석해 안경을 고쳐쓰고 있다. 더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 정원오 성동구청장은 최근 서울의 주택 공급 부족 현상은 오세훈 서울시장으로부터 비롯됐다고 직격했다. 2026.01.08 yym58@newspim.com

시작은 김 의원의 '농지 투지 의혹' 제기였다. 정 구청장이 0세와 2세에 각각 논과 밭 600평을 매매했다며 투기가 의심된다는 게 골자다.

정 구청장은 "해당 농지는 제 조부모께서 제가 태어났을 때쯤, 그러니까 55년도 더 이전(1968년·1970년)에 매입한 것"이라며 농지법(1994년 제정) 이전의 일로 법적 문제가 없다고 강조했다.

이후 안 의원은 전남 여수에 설립된 성동구 힐링센터를 지적했다. 일반적으로 주민 휴양시설은 추진하는 지자체 내에 건설하는데, 정 구청장의 고향인 여수에 센터가 설립됐다며 유착이 의심된다는 게 골자다.

이에 대해 정 구청장은 온라인 주민투표로 결정됐다고 반박했다. 관련해 "전국 652개 폐교를 전수 조사한 뒤 2015년 성동구민 1만395명이 직접 참여한 온라인 주민투표를 통해 선정됐다"고 했다. 당시 힐링센터로 2곳을 선정하기로 했고, 1위·2위인 영월폐교와 여수폐교 두 곳을 순차적으로 힐링센터로 지정했다는 설명이다.

[사진=안철수 의원실]

정 구청장의 반박 이후에도 안 의원은 '주민투표 이전에 이미 힐링센터가 여수로 특정됐다'고 맞받아쳤다. 안 의원은 "결국 구청장의 고향이자 농지가 있는 여수에 치적 시설을 짓기로 미리 결정하고, 형식상의 주민투표를 한 셈 아니냐"고 꼬집었다.

연이틀 김 의원은 '정 구청장이 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들에게 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받았다'는 주장을 펼쳤다. 이들 업체들이 300억원대의 성동구 생활폐기물 처리 계약(2025~2027년)을 수의계약 방식으로 체결했다며 '짬짜미' 구조가 의심된다는 발언이다.

정 구청장은 성동구 관내 생활폐기물 수집·운반 면허 업체는 해당 4개사뿐이며 정 구청장의 임기 이전인 1996년부터 성동구 청소를 전담해 온 곳이라며 짬짜미 구조가 아니라고 해명했다. 관련해 "계약 과정에 구청장이 개입할 여지 또한 전혀 없다. 절차상 아무런 문제가 없으며, 의구심이 있다면 이 방침을 만든 서울시에 확인하면 될 일"이라고 선을 그었다.

오는 4일 정 구청장은 구청장직을 사퇴하고 민주당 소속 서울시장 예비후보로 등록할 예정이다. 오세훈 서울시장과 2강 구도가 확고해진 현 상황에서 판도가 흔들릴지 주목된다. 다만 현재까지 거론된 사안이 여론에 치명적인 영향을 미치지는 않을 공산이 크다. 최호택 배재대 행정학과 교수는 "토지 문제 등은 국민 정서상 큰 문제는 없을 것으로 보인다"고 했다.

그러면서도 최 교수는 "오세훈 서울시장은 4선 시장이라, 워낙 노출된 시간이 길어 아주 도드라지는 문제 제기가 없을 가능성이 크지만 정 구청장은 베일에 가려졌던 인물이라 선거일이 다가올수록 그간 수면 위로 드러나지 않았던 리스크가 발생할 수는 있다"고 봤다.

한편 MBC·코리아리서치인터내셔널이 지난 11~13일 만 18세 이상 서울시민 801명을 대상으로 무선전화면접으로 조사를 진행한 결과 정 구청장(40%)이 오 시장(36%)을 오차범위 내에서 앞질렀다. 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

100wins@newspim.com

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

