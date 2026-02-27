'총수 고발' 영원무역그룹, 임직원에 사과…"내부 시스템 정비할 것"

전날 사내 인트라넷 통해 임직원에 "심려 끼쳐 마음 무거워" 사과

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 영원무역그룹이 공정거래위원회 지정자료에 계열사를 누락해 총수가 검찰에 고발된 것과 관련해 사내 임직원들에게 사과하고 재발 방지를 약속했다.

27일 업계에 따르면 영원무역그룹은 전날 사내 인트라넷 공지를 통해 임직원들에게 "심려를 끼쳐 마음이 무겁다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "내부 시스템을 정비하고 인적·물적 자원을 확충하는 한편 지속적인 교육을 통해 업무 역량을 강화해 유사 사례가 재발하지 않도록 하겠다"고 강조했다.

성기학 영원무역그룹 회장 [사진=영원무역그룹 제공]

앞서 영원무역그룹은 지난 23일 공정위로부터 공시에 누락된 계열사가 있다는 지적을 받았다. 당시 공정위는 성기학 영원무역그룹 회장이 2021~2023년 본인과 친족 소유 회사 43개 및 임원 소유 회사 39개 등 총 82개를 빼놓은 혐의를 확인했다며 성 회장을 검찰에 고발했다.

이와 관련해 회사 측은 "최초 약식 지정 자료 제출 당시 관련 법령과 제도에 대한 이해가 부족했고 전담 조직도 갖춰지지 않아 영원무역홀딩스 등 5개사 자료만 제출했다"고 설명했다.

이어 "2023년 공정위 요청에 따라 처음으로 정식 지정 자료를 제출하면서도 기존 업무 처리 방식대로 영원무역홀딩스 등 5개사와 당시 확인된 친인척 회사 자료를 제출했다"며 "이후 대상 회사가 추가로 있다는 사실을 확인하고 제출 기한이 지난 뒤에도 자진해 추가 제출했다"고 덧붙였다.

영원그룹은 "상당수 회사는 동일인도 경위를 정확히 알기 어려운 경우였다"며 "대부분 동일인이 지분을 보유하지 않고 영원 5개사와 거래·출자·채무보증 등 관계가 거의 없거나 거래 규모도 미미했다"고 밝혔다.

그러면서 "누락 회사로 지적된 82개 중 79개사는 계열에서 제외됐고 계열로 남은 3개사도 자산과 매출이 각각 10억원대 수준의 소규모 회사"라고 부연했다.

