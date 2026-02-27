LG생건 더후, 'IR52 장영실상' 기념 신세계 강남점에 팝업 오픈

'더 시크릿 오브 NAD' 팝업…핵심 성분 효능 체험

'비첩 자생 NAD 파워 앰풀' 증량 세트 한정 판매

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = LG생활건강의 럭셔리 코스메틱 브랜드 '더후'는 대한민국 대표 과학기술상인 'IR52 장영실상' 수상을 기념해 팝업 스토어를 열었다고 27일 밝혔다.

IR52 장영실상은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국산업기술진흥협회가 주관하는 산업기술상으로, 탁월한 기술혁신 성과를 이룬 기업과 연구기관에 수여한다. LG생활건강은 국내 업계 최초로 항노화 핵심 인자인 'NAD' 연구 성과와 '스킨 롱제비티(Skin Longevity, 피부 장수)' 기술력을 인정받았다.

LG생활건강 더후 '더 시크릿 오브 NAD' 팝업스토어 전경. [사진=LG생활건강]

더후는 다음 달 4일까지 서울 서초구 신세계백화점 강남점 1층 더 스테이지에서 '더 시크릿 오브 NAD' 팝업 매장을 운영한다. 이번 행사는 더후 '비첩 라인'만의 차별화된 항노화 성분인 NAD Power24™의 효능을 고객이 직접 이해하고 체험할 수 있도록 구성했다.

방문객들은 제품 체험을 통해 NAD Power24™가 피부에 작용하는 원리를 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있으며, 'NAD 골든볼 게임(보드 꼭대기에서 공을 떨어뜨려 핀을 타고 내려가 목표 지점에 도달하는 게임)'에도 참여할 수 있다. 참가자 전원에게는 더후 비첩 자생 NAD 파워 앰풀 체험 키트 등 다양한 비첩 라인 샘플을 제공한다. 더후 브랜드 모델 배우 김지원의 새로운 화보와 제품 포토존도 마련해 더후의 럭셔리한 감성과 현장 분위기를 사진으로 담아갈 수 있다.

더후는 팝업 오픈 기념으로 '비첩 자생 NAD 파워 앰풀'을 기존 제품 대비 20ml 증량한 '50ml' 기획 세트를 한정 판매한다. 기획 세트에는 증량 앰풀과 함께 ▲비첩 자생 에센스 ▲비첩 자윤 크림 ▲천기단 화현 클렌징폼 증정품을 담았으며, 이날부터 전국 백화점 더후 매장에서 구매할 수 있다.

LG생활건강 더후 브랜드 관계자는 "인류의 오랜 난제인 노화를 다스리고자 하는 더후의 혁신적인 기술과 노력을 고객과 함께 나누기 위해 이번 행사를 준비했다"며 "새롭게 선보이는 앰풀 증량 기획 세트와 다양한 현장 이벤트로 더후만의 차별화된 고객 가치를 직접 경험하시길 바란다"고 말했다.

shl22@newspim.com