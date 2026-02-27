李대통령 "송전선로 가설, 청와대 제일 큰 고민…기업들 부담스러워해"

27일 전북대에서 타운홀미팅

"송전선로, 민감하고 중요한 이야기"

"지방에서 전기 생산, 수도권으로 보내"

"에너지 식민지냐는 이야기 나올 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 27일 재생에너지 확산에 따른 송전선로 가설 문제를 두고 "청와대의 제일 큰 고민거리"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 전북대 국제컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅을 주재하며 "송전선로 문제는 사실 꽤 민감하고 중요한 이야기"라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "제가 보기에는 아래쪽 지방에서 전기를 생산한 다음 수도권으로 보내겠다고 송전선로를 만든다고 그러면 아마 중간쯤에서 막는다거나 해서 쉽지가 않을 것 같다"며 "아마도 '우리가 무슨 에너지 식민지냐' 이런 이야기가 나올 것 같다"고 우려했다.

이 대통령은 "앞으로 대한민국의 에너지는 분산형으로 갈 수밖에 없다"면서 "각

이재명 대통령이 27일 전북대 국제컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅에서 발언하고 있다. [사진=청와대]

지역에서 소규모로 재생에너지를 생산하고 모아서 필요한 곳에서 쓰는 방식인데, 과거와는 완전히 반대 방향"이라고 설명했다.

이 대통령은 "두 가지 방법이 있는데 생산된 전기를 외지로 쭉쭉 뽑아내는 방법으로, 가장 원시적 방법"이라며 "두 번째는 해당 지역에 대규모 전력 수요 시설을 도입하는 것인데, 이게 정답이다. 문제는 이 방법으로 하려니 기업들이 가는 게 부담스럽다는 것"이라고 했다.

그러면서 이 대통령은 기업들이 지방 투자를 어려워 하는 점으로 "인력도 없고 인프라도 부족하다고 한다"며 "그래서 우리(정부)는 최대한 인프라도 구축하고, 지역에 교육시설이나 정주 여건도 강화하고 인재도 키울 수 있게 하려 한다. 사람들이 거기서 살고 아이도 낳고 문화를 누리면서 살 수 있게 하는 그런 조건으로 기업들을 유치하려고 총력을 다하는 중"이라고 설명했다.

