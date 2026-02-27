웨이버스, '2026 드론쇼 코리아' 성황리 마무리… BIM 기반 디지털버티포트에 업계 이목 집중

웨이버스, 부산 '드론쇼 코리아'서 UAM 플랫폼 선보여

BIM 기반 디지털버티포트, 관람객 및 기관 관계자 주목

UAM 플랫폼 상용화 및 공공기관 협력 확대 계획

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 공간정보 플랫폼 전문기업 (주)웨이버스가 부산 벡스코에서 열린 '2026 드론쇼 코리아' 전시를 성공적으로 마무리했다. 이번 전시에서 웨이버스는 UAM 통합운영플랫폼 'GeOn Air X'를 중심으로 차세대 도심항공모빌리티(UAM) 운항 환경을 구현한 디지털트윈 기술을 선보이며 업계의 주목을 받았다.

특히 한국공항공사와 공동으로 구축한 BIM 기반 디지털버티포트 모델은 전시 기간 내내 관람객과 관련 기관 관계자들의 발길을 끌었다. 해당 디지털버티포트는 실제 공항·버티포트 설계 데이터를 기반으로 건축(BIM)과 3D GIS를 정밀하게 융합한 구조로, 버티포트 시설물·운영 동선·이착륙 구역·주변 환경 정보를 통합적으로 시각화하고 운항 시뮬레이션까지 가능하도록 구현됐다.

전시회 전경.

관람객들은 단순한 시각화 수준을 넘어, 버티포트 입지 분석 기능, 회랑 설계 및 안전성 검증 시뮬레이션, 실시간 운항 상황 관리 환경 및 향후 UATM 연계 확장 구조까지 하나의 통합 플랫폼에서 구현된 점에 높은 관심을 보였다.

현장에서는 "실제 상용 운영을 전제로 설계된 구조라는 점이 인상적이다", "BIM과 공간정보를 이렇게 유기적으로 통합한 사례는 드물다"는 반응이 이어졌으며, 다수의 공공기관 및 지자체 관계자들이 구체적인 기술 문의와 협력 가능성을 타진했다.

'GeOn Air X'는 3차원 공간정보와 항공공간 데이터를 기반으로 UAM 운항 전주기를 지원하는 통합 플랫폼으로, 다수 기체가 동시에 운용되는 도심 환경에서도 안전성과 운영 효율성을 확보할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 특히 이번 전시에서는 버티포트–회랑–운항 관제까지 이어지는 통합 운용 구조를 실증형 시나리오로 제시하며 상용화 단계에 근접한 플랫폼임을 강조했다.

웨이버스 관계자는 "이번 전시를 통해 디지털트윈 기반 UAM 통합 운영 기술에 대한 시장의 높은 관심을 확인했다"며 "특히 한국공항공사와 함께 구현한 BIM 기반 디지털버티포트 모델은 향후 국내 UAM 상용화 인프라 구축의 핵심 레퍼런스로 활용될 것"이라고 밝혔다.

한편, 웨이버스는 이번 전시 성과를 바탕으로 국내외 공공기관 및 운영사와의 협력을 확대하고, UAM 통합운영 플랫폼의 사업화를 본격화할 계획이다.

