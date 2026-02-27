전체기사 최신뉴스 GAM
플랫폼 기술료 수익 확대된 알테오젠, 지난해 사상 최대 실적

매출 2000억원 돌파…영업이익 321% ↑
키트루다SC 출시 등으로 마일스톤 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 지난해 연결기준 매출액 2159억 원, 영업이익 1069억 원, 당기순이익 1443억 원을 달성했다고 27일 공시했다. 전년 대비 매출액은 110%, 영업이익은 321%, 당기순이익은 138% 증가하며 설립 이래 최대 경영실적을 달성했다.

이번 실적 변동의 주요 요인은 알테오젠의 독자적인 하이브로자임(Hybrozyme) 플랫폼 기술 관련 수익 인식 확대다. 투약의 불편함과 긴 소요시간이 필요한 정맥주사(IV)를 간단하고 빠른 피하주사(SC) 제형으로 변경해주는 하이브로자임 기술은 MSD(미국/캐나다 내 머크), 아스트라제네카, 산도즈, 다이이찌산쿄, GSK, Intas, 비공개 글로벌 제약사 등 7개 사에 기술수출되었고 작년 하반기 상업화 단계에 이르렀다.

알테오젠 본사 전경. [사진=알테오젠]

전 세계에서 가장 널리 사용되는 항암치료제 키트루다의 SC 제품(미국 제품명: 키트루다 큐렉스)이 지난해 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 의약품청(EMA) 허가를 취득하며 관련 마일스톤 수익과 아스트라제네카의 항암제 SC 전환에 대한 라이선스 계약 선급금(upfront payment) 등의 수익이 실적 향상을 이끌었다. 또한 ALT-B4의 공급 매출 증가와 안곡타(허셉틴 바이오시밀러)의 중국 내 매출 상승으로 로열티 수익이 향상된 점도 매출 증대에 기여했다. 안곡타를 판매하고 있는 파트너사 치루제약은 알테오젠과 해당 제품을 중국 외 지역까지 확대하는 방안을 논의 중에 있다.

한편 알테오젠은 최근 이사회를 통해 200억 원 규모의 현금배당을 결의했으며, 안정적인 수익 기반을 바탕으로 주주환원 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다. 회사는 사업 성장과 재무 건전성을 종합적으로 고려해 배당 등 주주환원 방안을 검토·확대해 나갈 방침이다.

전태연 알테오젠 대표는 "우리 기술을 활용해 다이이찌산쿄의 엔허투, 아스트라제네카의 항암제 등이 SC 전환을 위한 임상시험을 진행 중"이라며 "이미 상품성을 인정받고 있는 블록버스터 제품들로 피하주사 전환을 통해 제품 경쟁력이 한 단계 높아질 수 있고, 대부분의 환자들이 SC제품을 선호하는 만큼 앞으로 더 많은 글로벌 제약사들이 알테오젠과 함께 할 것"이라고 밝혔다. 이어 "신규 플랫폼 기술 개발, 오픈 이노베이션 등을 통해 지속적으로 성장하는 글로벌 바이오기업으로 나아갈 것"이라고 덧붙였다. 

sykim@newspim.com

