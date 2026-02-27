소진공, '청렴 소통·실행력 강화' 워크숍…"최고의 서비스 제공"

지역 관리자 110명 한자리

청렴도 개선책 심층 논의

'올해 전략·경영방침' 공유

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 소상공인 정책의 현장 집행력을 높이기 위한 내부 점검을 단행했다.

소진공은 지난 26일 지역 본부장과 센터장, 중간관리자 등 110여명을 대상으로 청렴 소통과 정책 실행력 강화를 위한 워크숍을 열었다고 27일 밝혔다.

이번 워크숍은 소상공인 정책을 현장에서 집행하는 관리자들의 청렴 의식을 높이고, 올해 중점 추진 전략과 기관장 경영방침 등을 공유하기 위해 마련했다.

26일 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 '청렴 소통과 정책 실행력 강화를 위한 워크숍'에서 기관장 경영방침을 전파하고 있다. [사진=소진공] 2026.02.27 rang@newspim.com

이날 행사는 청렴 소통을 시작으로 인태연 소진공 이사장의 경영방침과 사업별 중점 추진 전략을 전파하는 순서로 진행했다.

참석자들은 지난해 국민권익위원회가 실시한 기관 청렴도 종합 평가 결과를 공유하고, 구체적인 개선 방안을 논의했다. 지역 현장에서의 사례를 바탕으로 실질적인 보완 과제도 점검했다.

이어 ▲전통시장·소상공인 지원 ▲정책 연구 ▲금융·경영안정 지원 등 주요 사업의 실행 전략과 현안을 공유했다. 이를 통해 지역본부와 본부 간 협업 체계를 강화하고 전사 차원의 유기적 대응 기반을 다졌다.

워크숍에 참석한 한 지역본부 관리자는 "정책은 현장에서 완성된다는 책임감 갖고, 현장에서 기민하게 대응하겠다"고 의지를 드러냈다.

인태연 이사장은 "소상공인은 사회적 가치로 재평가받을 자격이 있다. 일자리 창출과 사회적 안전망 등 공간적·생태적 가치로서의 소상공인과 지역 상권에 대한 해답을 직원들과 함께 구하겠다"며 "현장에서 최고의 서비스를 제공한다는 공직자의 자세로 직원 한 명 한 명이 가치 있게 빛날 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

26일 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장과 지역 관리자들이 '청렴 소통과 정책 실행력 강화를 위한 워크숍'에서 결의를 다지고 있다. [사진=소진공] 2026.02.27 rang@newspim.com

