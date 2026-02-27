배민, 3월 배민페스타 개막…"한 달 내내 할인에 100원·0원딜"

배민푸드페스타에서 명칭 변경…올해 첫 대규모 할인전

브랜드별 인기 메뉴 '100원딜', 장보기·쇼핑 '0원딜' 진행

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 본격적인 봄 시즌을 맞아 대규모 할인전 '배민페스타'를 진행한다고 27일 밝혔다.

오는 3월 2일부터 한 달간 열리는 배민페스타는 유명 프랜차이즈부터 동네 맛집 음식배달 서비스는 물론 배민 B마트 등 장보기·쇼핑에서도 큰 폭의 할인혜택을 누릴 수 있다. 기존의 배민 대표 할인전인 '배민푸드페스타'에서 커머스로 영역을 확대하며 새롭게 행사명을 바꿨다.

우아한형제들은 대규모 할인전 '배민페스타'를 진행한다고 27일 밝혔다. [사진=우아한형제들]

음식배달 서비스에서는 90개 브랜드가 주별로 최대 1만원 할인 쿠폰을 제공하고, 브랜드별 인기 메뉴를 100원에 구매 가능한 '100원딜'을 매일 제공한다.

행사 첫 주 차(3월 2일~8일)에는 처갓집양념치킨·푸라닭·맘스터치 인기 등 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 1만원 할인 쿠폰을, 두 번째 주(3월 9일~15일)에는 BHC·네네치킨·노모어피자 등에서 사용 가능한 최대 8000원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 셋째 주(3월 16일~22일)와 넷째 주(3월 23일~29일)에도 굽네치킨·BBQ·기영이숯불두마리치킨·버거킹 등에 적용 가능한 최대 7000~8000원 할인 쿠폰을 제공한다.

같은 기간 매일 최대 2000명을 추첨해 인기 메뉴를 100원에 구매 가능한 쿠폰을 주는 '100원딜' 행사도 진행한다. 첫 주 '처갓집슈프림양념치킨'부터 주차별로 'BHC뿌링클치킨', '굽네치킨고추바사삭치킨', 'BBQ황금올리브치킨'으로 메뉴를 구성했다.

이번 배민페스타에는 프랜차이즈가 아닌 동네 맛집들도 대거 참여해 다양한 혜택을 선보일 예정이다. 퀵커머스 서비스 '장보기·쇼핑'에서도 인기 제품을 0원에 선보이는 '0원딜'을 비롯한 파격 할인 이벤트가 열린다.

B마트에서는 주차별로 인기 상품을 매일 1만개씩 0원에 제공한다. 주별로 하겐다즈(정상가 1만7900원), 만다린 탱고 700g(정상가 8900원), '만두 내맘대로 골라서 2팩'과 '라면 내맘대로 골라서 1팩'이 대상이다. B마트 외에도 GS25의 오모리김치찌개라면, CU에서 삼양 불닭볶음면컵을 비롯해 매주 다른 인기 제품을 선착순 '0원딜'로 이용할 수 있다.

배민에 따르면 지난해 10~12월 진행한 배민푸드페스타에서 고객들이 누린 할인 혜택은 총 1600억원이 넘는 것으로 집계됐다. 참여 입점 파트너의 12월 한 달 주문 건수는 행사 이전인 9월 대비 95% 급증했으며, 일반 매장도 25% 증가하며 파트너의 신규 고객 유치와 주문 증대 효과도 확인됐다.

배민 관계자는 "음식배달과 퀵커머스 서비스 동시에 대규모 할인전을 진행하면서 고객들이 누릴 수 있는 혜택이 더욱 풍성해졌다"며 "고객 혜택을 더욱 강화해 입점 파트너의 주문 증대로 이어지도록 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

