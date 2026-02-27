전체기사 최신뉴스 GAM
산업 제약·바이오

'올해 바이오 IPO 첫 주자' 카나프…"내년부터 글로벌 기술이전 추진"

조기 기술이전 모델 내세워 코스닥 출사표
유한양행·동아ST·녹십자 등과 파트너십

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "2027년부터 글로벌 기술이전이 본격적으로 추진될 것으로 기대하고 있습니다."

이병철 카나프테라퓨틱스 대표는 27일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업공개(IPO) 기업설명회에서 "5개의 공동개발 및 기술이전 파트너사를 확보한 만큼 1차 사업화가 성공적으로 이뤄졌다고 판단한다"며 이같이 말했다. 

이병철 카나프테라퓨틱스 대표이사가 27일 서울 여의도에서 열린 IPO 기업설명회에서 사업 방향을 설명하고 있다. [사진=카나프테라퓨틱스]

올해 바이오 IPO의 포문을 연 카나프테라퓨틱스는 50만명 이상 규모의 인간 유전체 데이터를 기반으로 타겟을 발굴해 신약을 개발하는 회사다. 이는 전통적인 신약 후보물질 발굴 방법 대비 임상 성공 확률이 2~3배 높은 것으로 알려졌다.

회사는 단일 파이프라인에 의존하는 방식을 벗어나, 다수의 파이프라인을 발굴해 조기 기술이전한 뒤 글로벌 제약사에 재기술이전을 추진하는 이른바 '이어달리기형' 사업 전략을 펼치고 있다. 해당 전략은 개발 리스크를 낮추고 자본 효율성을 높일 뿐 아니라 기술이전 수익을 연구개발에 재투자하는 선순환 구조를 마련해 사업의 안정성과 성장성을 강화할 수 있다는 이유다.

카나프테라퓨틱스는 현재 롯데바이오로직스, 녹십자, 오스코텍, 동아ST, 유한양행 등 국내 주요 제약사들과 공동 연구개발 및 기술이전 계약을 체결했으며 글로벌 제약사와 물질이전계약(MTA)을 체결하는 성과를 냈다. 누적 기술이전 금액은 약 7748억원으로, 향후 기술이전 계약금 및 마일스톤 수취를 통해 안정적인 매출 성장이 이어질 것으로 기대하고 있다.

이 대표는 "사업 초반부터 회사를 성공시키고자 하는 집념을 가지고 다수의 파이프라인 개발을 진행해왔다"며 "투자 금액은 크지 않았으나, 자본을 효율적으로 활용하기 위해 조기 기술이전 사업화를 목표로 내걸고 주력해왔다"고 말했다.

이어 "그 결과 2022년 초부터 오스코텍과의 계약을 시작으로 매년 한 건 이상의 기술이전과 공동개발 파트너십을 체결했다"며 "현재 KNP-301과 KNP-501 두 개 과제에 대해 추가 기술이전을 위해 노력하고 있으며, 황반변성 치료제인 KNP-301의 경우 내년 중 글로벌 기술이전이 목표"라고 말했다.

회사의 개발 영역은 이중항체, 저분자화합물, 항체약물접합체(ADC) 등 다양한 모달리티로 구성돼 있다. 현재 이중항체 기반 면역항암제(KNP-101), 황반변성 치료제(KNP-301), KRAS 경로 저해제(KNP-504), EP2/EP4 이중 저해제(KNP-502), 이중항체 기반 ADC(KNP-701) 등 다수의 파이프라인을 확보하고 있다.

2019년 카나프테라퓨틱스를 설립한 이 대표는 서울대 생물학과를 졸업한 뒤 미국 UCSF 및 버클리 대학 박사 과정을 거쳐 합성신약 연구를 수행해왔다. 글로벌 제약사인 제넨텍에서 ADC를 개발한 경험이 있으며, 23andMe에서 인간 유전체 기반 신약 개발 역량을 쌓았다.

그는 "저의 경험을 회사에 다 셋팅했다. 데이터 사이언스에 대한 역량과 바이오 이해도가 있었기에 가능했던 일"이라며" 저희처럼 유전체 분석을 통해 타겟을 발굴하는 시스템을 갖춘 회사는 많지 않다"고 설명했다. 그러면서 "실질적인 약물 개발에 있어 회사가 하고 있는 이중항체와 합성신약, ADC 개발 역량을 모두 갖췄다고 자부한다"며 "제넨텍에서 ADC 개발을 하며 얻은 노하우를 활용하고 있다"고 했다.

카나프테라퓨틱스는 타 ADC 개발사와 다르게 링크와 페이로드에 대한 개발 역량과 노하우를 모두 갖췄다는 점을 강점으로 내세우고 있다. 차세대 ADC 플랫폼 구축과 개별 ADC 신약 파이프라인 개발을 병행하고 있으며, 롯데바이오로직스와 공동으로 구축한 ADC 플랫폼은 친수성 링커 적용을 통해 기존 ADC 대비 물성과 안정성을 개선했다. 

회사는 향후 신규 파이프라인 발굴과 조기 사업화, 글로벌 기술이전을 통해 성장 모멘텀을 지속 확보한다는 전략이다. 매년 1건 이상의 신규 임상 진입과 기술이전 또는 공동개발 성과를 창출해 2028년 흑자 전환을 달성하겠다는 목표다. 상장을 통해 확보한 공모자금은 ▲공동 연구개발 중인 파이프라인의 임상 ▲신규 파이프라인 확대 ▲연구개발 역량 강화 ▲운영 자금 등에 활용할 계획이다. 조기 기술이전을 통해 계약금·마일스톤 유입으로 안정적인 매출 기반을 확보한 가운데, 상장 이후 임상 진척과 글로벌 재기술이전 성과에 따라 기업가치가 좌우될 전망이다. 

이병철 카나프테라퓨틱스 대표는 "인간 유전체 데이터 기반 타겟 발굴 역량과 최적의 모달리티 적용 전략을 바탕으로 경쟁력 있는 파이프라인을 다수 확보하며 지속 가능한 성장 기반을 마련했다"며 "상장을 계기로 임상 단계 파이프라인의 가치를 높이고 신규 파이프라인 확대에 속도를 내 글로벌 혁신 신약 개발 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편, 카나프테라퓨틱스는 이번 상장을 통해 200만 주를 공모한다. 희망 공모가는 1만6000원~2만원으로 공모예정금액은 320억원~400억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 27일까지며, 일반 청약은 3월 5일~6일 양일간 진행될 예정이다. 상장주관사는 한국투자증권이다.

sykim@newspim.com

