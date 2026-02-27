한유원, '소상공인 온라인 역량지원 사업' 수행기관 모집

상품 개선·상세 페이지 제작 등 6개 분야

3월 13일까지 '판판대로'서 온라인 신청

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원은 '2026년 소상공인 온라인판로 지원사업' 가운데 실전단계(역량지원) 6개 사업에 참여할 수행기관을 다음달 13일까지 모집한다고 27일 밝혔다.

소상공인 온라인판로 지원사업은 소상공인의 온라인 판로 진출을 촉진하기 위해 디지털 역량 수준에 맞춘 맞춤형 지원을 제공하는 사업이다. 한유원은 지난 26일부터 플랫폼 진출지원 수행기관 모집을 시작했으며, 이번에는 실전단계 사업까지 확대해 모집을 진행한다.

이번에 모집하는 사업은 ▲상품 개선 지원 ▲상세페이지 제작지원 ▲콘텐츠 제작지원 ▲SNS 마케팅 ▲온라인 홍보 ▲물류 서비스 등 총 6개다. 상품 경쟁력 제고부터 온라인 마케팅, 물류 지원까지 전 과정을 아우르는 구조다.

'2026년 소상공인 온라인판로 지원사업' 수행기관 모집 안내문 [자료=한국중소벤처기업유통원] 2026.02.27 rang@newspim.com

수행기관은 소상공인 지원에 필요한 역량과 전문성을 갖춘 민간기업이나 공공기관 등이 신청할 수 있다. 다만 자본잠식 상태가 아니어야 하며, 지급보증보험과 계약보증보험 발급이 가능해야 한다. 세금 체납이나 휴·폐업 중인 기업은 지원 대상에서 제외한다.

신청 자격과 방법 등 세부 사항은 중소벤처기업부와 한유원 누리집에 게시된 사업별 수행기관 모집 공고문을 통해 확인할 수 있다. 신청은 '판판대로' 누리집을 통해 진행한다.

이태식 한유원 대표이사는 "내수 침체와 고환율, 고물가 등으로 국내 소상공인의 어려움이 장기화되고 있다. 이에 소상공인 온라인판로 지원사업에 대한 현장의 기대감이 높아 어깨가 무겁다"며 "재무평가 등 면밀한 검토를 통해 우수한 수행기관을 선정해, 올 한해 소상공인의 디지털 역량과 자생력 강화에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com