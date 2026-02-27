기정원, 日 제약3사와 신약 협력…"전략적 협력 기반 구축"

아스텔라스·오노·마루호 '맞손'

공동R&D·기술이전·임상 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA)이 일본 대표 제약 3사와 손잡고 국내 중소기업의 해외 진출 기반을 넓힌다.

기정원은 지난 26일 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 아스텔라스 제약, 오노약품공업, 마루호와 각각 공동 연구개발과 사업화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 올해 중소벤처기업부가 새로 추진하는 글로벌협력형 연구개발(R&D) 사업인 '에코브릿지'의 일환으로 추진됐다. 국내 제약바이오 중소기업의 신약개발 역량을 고도화하고 글로벌 사업화 협력을 확대하는 것이 목적이다.

26일 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 열린 '한-일 제약바이오 글로벌 R&D MOU 체결식'에서 김영신 중소기업기술정보진흥원 원장(왼쪽)과 후지타 슈에이 아스텔라스 부사장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=기정원] 2026.02.27 rang@newspim.com

아스텔라스 제약은 2005년 야마노우치제약과 후지사와제약 합병으로 출범한 글로벌 제약기업이다. 전립선암 치료제 엑스탄디(XTANDI)와 요로상피암 치료제 파드셉(PADCEV) 등 블록버스터 신약을 보유하고 있다. 오픈이노베이션 허브 '사쿠랩(SakuLab)'을 운영하며 외부 바이오텍과 공동 연구를 적극 추진하는 연구 중심 기업으로 평가받는다.

오노약품공업은 1717년 설립된 제약기업으로 면역항암제 개발을 통해 글로벌 항암 치료 패러다임을 선도해 왔다. 최근에는 국내 바이오텍 리가켐바이오, 넥스아이의 기술을 이전받아 후속 연구를 진행하는 등 한국 기업과 협력을 확대하고 있다.

마루호는 일본을 대표하는 피부과 전문 제약기업으로 피부질환과 면역질환 치료제 개발에 특화돼 있다. 최근 한국 지아이이노베이션으로부터 알레르기 치료제 후보물질 등을 이전받아 후속 연구를 진행하는 등 전략적 협력을 강화하고 있다.

기정원은 이번 협약을 계기로 국내 제약바이오 중소기업이 ▲공동 R&D ▲기술이전 ▲후속 공동임상 등을 통해 글로벌 신약개발 생태계에 진입하도록 지원할 계획이다. 공동개발을 통한 기술이전과 조기 사업화 성과를 촉진하고, 일본과 글로벌 시장 진출에 필요한 현지 네트워크와 규제 대응 역량을 강화한다는 구상이다.

김영신 기정원 원장은 "이번 협약은 일본을 대표하는 연구 중심 제약기업과의 전략적 협력 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 제약바이오 중소기업이 글로벌 오픈이노베이션 생태계에 본격적으로 진입하고, 공동 R&D를 통해 세계시장에 도전할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 강조했다.

(왼쪽부터) 허경화 한국혁신의약품컨소시엄 대표와 김영신 중소기업기술정보진흥원 원장, 노영석 중소벤처기업부 1차관, 후지타 슈에이 아스텔라스 부사장, 콘도 타카시 오노약품공업 이사, 사카타 마시히로 마루호 선임 매니저가 26일 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 열린 '한-일 제약바이오 글로벌 R&D MOU 체결식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=기정원] 2026.02.27 rang@newspim.com

