'李 최측근' 김용, 재보선 출마 시사…평택을 출마설엔 "지역 정할 단계 아냐"

"김동연 북콘서트 참석 '정치적 화해' 메시지 와전 유감"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이재명 대통령의 최측근 인사인 김용 전 민주연구원 부원장이 27일 오는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐 선거와 관련해 "'출마할 생각이 없다는 건 거짓말"이라고 밝혔다.

김 전 부원장은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "조금이라도 기여할 수 있으면 그런 역할을 하고 싶다"며 "이재명 정부의 성공, 대통령의 쓸모는 국민 행복에 비례하기 때문에 거기에 조금이라도 기여할 수 있으면 그런 역할을 하고 싶다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장

일각에서 경기 평택을 재보선 출마가 언급되는 것에 대해선 "아직은 제가 지역을 정하고 이럴 단계는 아니다"라고 말을 아꼈다.

앞서 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 항소심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다가 지난해 보석으로 풀려났다.

김 전 부원장은 김동연 경기지사가 지난 20일 경기 수원에서 열린 자신의 북콘서트에 참석한 것을 언급하며 "언론 보도가 나서 정치적 화해의 제스처라고 그러는데 저는 좀 유감스러웠다. 선의로 좋은 감정을 나누면 좋겠는데, 언론에다 정치적 메시지로 와전시켜 버리니깐"이라고 말했다.

그러면서 김 전 부원장은 "20대 대선이 끝나고 윤석열 정권이 압도적 승리를 거둘 때 경기도는 저희가 지켰고 정말 많은 사람이 고생을 했다"며 "그때 경기지사 되고 나서 고생했던 사람들을 (김 지사가) 하나도 안 챙기셨다"고 주장했다.

대법원 심리와 관련해선 "검찰이 얘기하라 그래서 (그간 법정에서 증언 등이) 그렇게 짜맞춰졌다는 게 다 밝혀졌다"며 "상고심에서도 충분히 소명했기 때문에 사필귀정의 결과가 나올 것이라고 믿고 기다린다"고 했다.

