11번가, '월간 십일절' 기간 11일로 확대…"쇼핑 혜택 강화"

3월1~11일 '월간 십일절'…신학기, 혼수·이사철 수요 겨냥

11일간 매일 할인쿠폰…'웰컴 쿠폰팩' 상시 혜택으로 전환

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 11번가는 대표 프로모션인 '월간 십일절'의 행사 기간을 기존 3일에서 11일로 전면 확대하며 고객 혜택 강화에 나선다고 27일 밝혔다.

3월 '월간 십일절'은 다음 달 1일부터 11일까지 열린다. 11번가는 11일간 매일 할인쿠폰을 발급하고 타임딜, 라이브 방송 등 11번가의 대표 쇼핑 코너들을 총동원해 십일절만의 차별화된 쇼핑 경험을 선사한다는 계획이다.

3월 '월간 십일절' 프로모션 이미지. [사진=11번가]

행사 기간 11번가는 십일절 엠블럼이 부착된 상품에 적용할 수 있는 2000원 할인 장바구니 쿠폰(2만원 이상 구매 시)을 ID당 매일 1회 발급한다. 행사 마지막 날인 오는 3월 11일에는 3000원 할인 장바구니 쿠폰(4만원 이상 구매 시)을 추가로 제공한다. 무료 멤버십인 '11번가플러스' 회원 대상 7% 할인 장바구니 쿠폰(최대 5000원)도 행사 기간 ID당 1장을 추가 지급해 혜택의 폭을 더욱 넓힌다.

11번가는 '월간 십일절' 확대와 함께 '웰컴 쿠폰팩'을 상시 혜택으로 전환, 최근 3개월간 구매 이력이 없는 신규·휴면 고객이 언제든지 최대 11만원의 할인 혜택을 받을 수 있도록 한다. 쿠폰은 특정 카테고리에 국한되지 않고 폭넓게 사용할 수 있는 장바구니 쿠폰 2종, 슈팅배송 쿠폰 1종, 뷰티·명품·가구 카테고리별 쿠폰 3종 등 총 6종으로 구성됐으며 ID당 1회 제공된다.

3월 '월간 십일절'은 신학기, 혼수·이사철 수요를 겨냥해 디지털/리빙 상품을 집중적으로 선보인다. 삼성전자, LG전자, 로보락, 드리미, 한샘, 브라운 등 카테고리별 대표 브랜드가 대거 참여해 인기 상품을 '십일절' 한정 특가에 판매한다.

'LG전자'의 인기 가전제품을 온라인 최저가 수준에 만나볼 수 있는 라이브 방송도 행사 기간 총 9차례 진행된다.

이밖에 단 하루 동안 이슈라이징 브랜드 한 곳의 상품을 파격 할인하는 '원데이빅딜'도 마련했다.

11번가는 이번 '월간 십일절'에 맞춰 참여형 이벤트 '황금알 모으기'도 새롭게 선보인다. 미션 수행을 통해 모은 황금알을 깰 때마다 랜덤 포인트를 받을 수 있다.

고광일 11번가 영업그룹장은 "월간 십일절의 압도적 혜택을 더 많은 고객이 더 오래 누릴 수 있도록 행사 기간을 11일로 전격 확대했다"라며 "11일간 이어지는 풍성한 혜택을 통해 고객들이 매월 초 가장 먼저 찾는 쇼핑 채널로 자리매김하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com