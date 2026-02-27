우리투자증권, 해상풍력 설치선 '누리바람' 금융주관 완료

'모험자본 금융주관 1호' 첫 결실

우리기술·CGO '누리바람' 인수 단독 주관

구조화 금융 전문성으로 모험자본 공급자 역할 본격화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 27일 해상풍력 전문 설치선 '누리바람' 인수 프로젝트의 502억원 규모 금융주관을 완료했다고 밝혔다.



누리바람 인수 프로젝트는 우리투자증권의 첫 번째 모험자본 금융주관 사례다. 우리투자증권은 코스닥 상장사 우리기술과 해상풍력 전문기업 CGO가 추진한 이번 프로젝트에 단독 주관사로 참여해 금융구조를 설계하고 대주단을 구성했다.

누리바람은 해상풍력 발전소 하부구조물 설치·운송 전문 선박이다. 국민성장펀드 1호 사업으로 선정된 '신안우이 해상풍력 발전사업'을 시작으로 국내 주요 해상풍력 프로젝트에 순차 투입될 예정이다.

왼쪽부터 노갑선 우리기술 대표, 남기천 우리투자증권 대표, 김경수 CGO 대표. [사진=우리투자증권]

신안우이 해상풍력 발전사업은 전라남도 신안군 우이도 남측 해상에 발전용량 390MW 규모의 해상풍력 발전소를 건설·운영하는 사업이다. 순수 국내자본으로 추진되는 최초의 대규모 해상풍력 사업으로, 지방 첨단전략산업의 전력 인프라 확충을 목적으로 한다.

우리투자증권은 이번 딜을 통해 위험도가 높고 대규모 자본이 요구되는 특수선박 확보 과정에서 중견·중소기업 맞춤형 금융 솔루션을 제공했다.

우리투자증권 관계자는 "이번 누리바람 금융주관은 우리투자증권이 모험자본 공급자로서의 역할을 본격화한 첫 번째 결실"이라며 "앞으로도 첨단전략산업에 대한 투자를 확대해 생산적 금융으로의 전환을 촉진하고 실물경제에 활력을 불어넣는 모험자본 투자 시장의 키플레이어로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

