하정우 靑 AI수석 "UAE 대통령 방한 때 투자규모 포함 협력계획 발표할 것"

1박 4일 아부다비 방문, AI·우주·에너지 협력 가속화

"UAE와 AI·우주·첨단기술·문화도 구체적 논의 중"

강훈식 전략경제협력특사단 합류해 650억 달러 성과

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 하정우 청와대 AI미래기획수석은 27일 1박4일 간의 아랍에미리트(UAE) 방문을 마치고 "격주로 한-UAE 워킹그룹단 회의를 운영하고 상반기 내로 기업 정부 원팀의 워킹 그룹들이 상호 국가를 방문해 UAE 대통령의 한국 방문 때 투자규모를 포함한 협력 계확을 명문화해 발표하기로 했다"고 밝혔다.

UAE를 방문한 하정우 청와대 AI미래기획수석 [사진=하정우 페이스북]

하 수석은 이날 페이스북에 "UAE와 방산, 인공지능(AI), 우주·에너지·첨단기술·원전, 문화 등 4대 주요 협력분야 및 투자 관련 논의를 진행했다"며 이같이 밝혔다.

하 수석은 지난 24일부터 27일까지 1박 4일간 UAE 아부다비를 방문했다. 강훈식 대통령비서실장이 이끄는 전략경제협력특사단에는 이틀째인 25일부터 합류했다.

하 수석은 "UAE AI 캠퍼스, 에너지믹스 기반 패키지, 피지컬 AI 항만, 우주 분야 협력, 원전 분야 협력, 보건 헬스케어 분야 협력 구체화, 가속화를 위해 본대보다 하루 먼저 출발했다"고 설명했다.

하정우 청와대 AI미래기획수석이 UAE에서 양국 협력방안을 논의하고 있다. [사진=하정우 페이스북]

하 수석은 "그결과 방산에서 350억 달러 이상 규모 프레임워크 양해각서(MOU) 체결, 투자분야 포함 650억 달러 규모의 중간 성과를 만들어 낼 수 있었다"며 "제가 맡고 있는 AI, 우주, 첨단기술과 문화분야 등도 이미 양쪽 책임자가 정해져서 구체적 논의 중"이라고 했다.

하 수석은 이어 "DGE, EDE, ENEC, G42, AD Port 등과 하루에 6회 미팅을 통해 구체적 협력 방안을 논의했다"며 "앞으로 더욱 긴밀히 논의해서 양국 모두 AI시대 성장의 발판이 될 수 있도록 협력 성과를 만들어내겠다"고 했다.

강훈식 대통령비서실장(가운데)과 하정우 청와대 AI미래기획수석(왼쪽 두번째)이 UAE에서 양국 협력방안을 협의하고 있다. [사진=하정우 페이스북]

