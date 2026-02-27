깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/27)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월27일 제공한 콘텐츠입니다.
주가 힘 못쓰는 엔비디아…3월 GTC서 '파인만'으로 승부 건다
AI 공포가 바꾼 투자 지도…월가의 'HALO' 테마 베팅
[AI의 종목 이야기] 코어위브 시간 외 9% 급락…적자폭 대폭 확대
[AI의 종목 이야기] 델 시간 외 10% '껑충'…AI 서버 전망 기대치 큰 폭 초과
[AI의 종목 이야기] MP머터리얼스, 완성차와 희토류 딜...업체명은 함구
[AI의 종목 이야기] 크라토스 10억달러 증자, 시간 외 5% 급락
[AI의 종목 이야기] 듀오링고, 시간 외 22% 추락…'수익성 희생' 성장 베팅
A주 투자기준 뉴노멀 '해외진출'① 2026년 폭발적 기회 기대 영역
[중국증시 데일리 이슈(2.27)] 미중 경제무역 협상, 태양전지 연구성과, 온라인 음식배달 관리감독 규정, 신경망 프레임워크 'CATS Net', 상장사 뉴스.
[AI의 종목 이야기] 알리바바 큐원, 'AI 안경∙반지∙이어폰' 공개 예정
[AI의 종목 이야기] 中 공업용 로봇 리더 '애사돈', 9일 홍콩 상장
[AI의 종목 이야기] '올해 대량 양산 목표' 샤오펑, 휴머노이드 로봇 기지 프로젝트 추진
[AI의 종목 이야기] 中 징둥 '온라인 마트 채널에 쇼핑지원금 4조 투입'
[AI의 종목 이야기] 중국 바이두, 작년 4Q AI 매출 비중 43%
[AI의 종목 이야기] 中 러킨커피 '작년 순익 22%↑, 매장 3만곳 돌파'
[AI의 종목 이야기] 中 아이치이, 자사 IP 응용 '테마파크' 사업 진출
라퐁이 바닥에서 베팅한 NFLX ① 이익 성장과 AI 겨냥
[AI의 종목 이야기] 인튜이티브 머신스 1.75억달러 투자에 주가 급락
[AI의 종목 이야기] JM 스머커, 엘리엇 측 이사 영입에 주가 급등
[AI의 종목 이야기] 프라다, 중국 명품 소비 힘입어 회복 기대감
[AI의 종목 이야기] 스윗그린, 2026년 실적 가이던스 '쇼크'
[AI의 종목 이야기] 닌텐도, 금융권 전략적 지분 3천억엔 매각설
클리어 시큐어 ① 생체 인식 기반 디지털 신원 인증 플랫폼
[AI의 종목 이야기] 브로드컴 "2027년까지 3D 적층형 칩 100만개 판매 예상"
[AI의 종목 이야기] 구글, AI 이미지 생성 툴 '나노 바나나2' 출시