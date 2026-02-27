깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/27)

전체기사 최신뉴스 GAM
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월27일 제공한 콘텐츠입니다.

주가 힘 못쓰는 엔비디아…3월 GTC서 '파인만'으로 승부 건다


AI 공포가 바꾼 투자 지도…월가의 'HALO' 테마 베팅


[AI의 종목 이야기] 코어위브 시간 외 9% 급락…적자폭 대폭 확대

코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 델 시간 외 10% '껑충'…AI 서버 전망 기대치 큰 폭 초과

델 테크놀로지스 본사 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] MP머터리얼스, 완성차와 희토류 딜...업체명은 함구

미국 캘리포니아 마운틴패스에 있는 MP머터리얼스 광산에 놓인 희토류 포대 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 크라토스 10억달러 증자, 시간 외 5% 급락

크라토스 디펜스앤드시큐리티솔루션스 홈페이지 갈무리


[AI의 종목 이야기] 듀오링고, 시간 외 22% 추락…'수익성 희생' 성장 베팅

휴대폰 화면에 보이는 듀오링고 로고 [사진=블룸버그통신]

 

A주 투자기준 뉴노멀 '해외진출'① 2026년 폭발적 기회 기대 영역

[사진 = 팝마트 공식 홈페이지] 2025년 10월 27일(현지시간) 트렌디 토이 팝마트인터내셔널그룹(POP MART, 9992.HK)의 중동 지역 첫 번째 매장이 카타르 수도 도하의 하마드 국제공항에서 운영을 시작했다.

 

[중국증시 데일리 이슈(2.27)] 미중 경제무역 협상, 태양전지 연구성과, 온라인 음식배달 관리감독 규정, 신경망 프레임워크 'CATS Net', 상장사 뉴스.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 알리바바 큐원, 'AI 안경∙반지∙이어폰' 공개 예정

[사진 = 알리바바 콰크 공식 웨이보] 알리바바가 11월 27일 '2025년 신제품 발표회'를 개최하고 자체 개발한 최초의 플래그십 듀얼 디스플레이 AI 글래스 '콰크(誇克∙QUARK) S1'을 정식으로 공개할 예정이라고 밝혔다.

 

[AI의 종목 이야기] 中 공업용 로봇 리더 '애사돈', 9일 홍콩 상장

[사진 = 애사돈자동화 공식 홈페이지] 중국 '애사돈자동화(ESTUN, 002747.SZ, 이하 애사돈)'가 생산하는 산업용 로봇 제품 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] '올해 대량 양산 목표' 샤오펑, 휴머노이드 로봇 기지 프로젝트 추진

[사진 = 샤오펑 공식 홈페이지] 중국 전기차 브랜드로 알려진 샤오펑모터스(小鵬汽車·XPEV, 9868.HK)가 개발한 휴머노이드 로봇 '아이언(IRON)'

 

[AI의 종목 이야기] 中 징둥 '온라인 마트 채널에 쇼핑지원금 4조 투입'

[사진 = 징둥그룹 공식 웨이보] 중국 징둥그룹(京東∙JD닷컴 9618.HK)은 26일 공식 웨이보를 통해 '백억마트(百億超市) 채널 정식 오픈' 소식을 알렸다.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 바이두, 작년 4Q AI 매출 비중 43%

[사진 = 바이두그룹 공식 홈페이지] 중국 빅테크 바이두(9888.HK) 기업 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 러킨커피 '작년 순익 22%↑, 매장 3만곳 돌파'

[사진 = 루이싱커피 공식 홈페이지] 중국 최대 커피 프랜차이즈 루이싱커피(瑞幸咖啡·Luckin Coffee·러킨커피) 기업 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 아이치이, 자사 IP 응용 '테마파크' 사업 진출

[사진 = 아이치이 공식 웨이보] 중국을 대표하는 동영상 플랫폼 아이치이(愛奇藝∙iQIYI) 기업 로고 이미지.

 

라퐁이 바닥에서 베팅한 NFLX ① 이익 성장과 AI 겨냥

넷플릭스 콘텐츠 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 인튜이티브 머신스 1.75억달러 투자에 주가 급락

인튜이티브 머신스의 달 착륙선이 스페이스X 팰컨 9 로켓 위에 탑재되어 2025년 2월 26일 달을 향해 발사되었다. [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] JM 스머커, 엘리엇 측 이사 영입에 주가 급등

JM 스머커의 딸기 스프레드 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 프라다, 중국 명품 소비 힘입어 회복 기대감

홍콩 증시에서 거래되는 프라다 1년 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 스윗그린, 2026년 실적 가이던스 '쇼크'

스윗그린 매장 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 닌텐도, 금융권 전략적 지분 3천억엔 매각설

닌텐도 제품들 [사진=블룸버그]

 

클리어 시큐어 ① 생체 인식 기반 디지털 신원 인증 플랫폼

클리어 시큐어의 공항 보안 검색 신속 통과 서비스(CLEAR+) [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 브로드컴 "2027년까지 3D 적층형 칩 100만개 판매 예상"

브로드컴 [사진= 로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 구글, AI 이미지 생성 툴 '나노 바나나2' 출시

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

