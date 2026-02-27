정원오, 성동구 생활폐기물 업체 '짬짜미' 지적에 "허위 선동 즉각 멈춰야"

"구청장 임기 전부터 전담한 곳"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 성동구청장이 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 성동구 생활폐기물 업체 짬짜미 논란에 "결론을 미리 정해놓고 상관없는 내용을 끌어다 붙인 것"이라고 27일 페이스북을 통해 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 정원오 성동구청장이 8일 오후 서울 성동구 행당동 성동구청 대강당에서 개최된 '2026 성동구 신년인사회'에 참석해 신년사를 하고 있다.

앞서 김 의원은 '정 구청장이 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들에게 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받았다'고 했다. 이들 업체는 300억원대의 성동구 생활폐기물 처리 계약(2025~2027년)을 수의계약 방식으로 체결했다며, 수의계약을 노린 대가성 후원을 했다는 주장이다. 김 의원은 "소수의 특정 업체가 카르텔을 형성해 구청의 사업을 독점하는 전형적인 '짬짜미' 구조"라고 지적했다.

정 구청장은 성동구 관내 생활폐기물 수집·운반 면허 업체는 해당 4개사뿐이며, 정 구청장의 임기 이전인 1996년부터 성동구 청소를 전담해 온 곳이라며 짬짜미 구조가 아니라고 맞섰다.

그는 관련해 "(거론된 업체들은) 공개경쟁 입찰을 거쳤으나 다른 업체가 참여하지 않아 유찰됐고 이에 따라 국가계약법과 서울시 방침(제281호)에 의거해 수의계약을 진행했다"면서 "계약 과정에 구청장이 개입할 여지 또한 전혀 없다. 절차상 아무런 문제가 없으며, 의구심이 있다면 이 방침을 만든 서울시에 확인하면 될 일"이라고 선 그었다.

그러면서 정 구청장은 "김 의원은 대가성 계약이라는 결론을 미리 정해놓고 상관없는 내용을 끌어다 붙였다. 허위사실에 기반한 선동은 엄중한 법적 책임을 수반하게 될 것임을 경고한다"며 "행정의 신뢰를 무너뜨리고 법과 원칙에 따라 일하는 공직자의 자부심을 해치는 허위 선동을 즉각 멈추길 강력히 촉구한다"고 강조했다.

