한동훈 "재보선 출마 왜 배제하겠나…보수재건 위해 정면 승부"

출마 예정지 질문에 "어느 곳을 정해두거나 그런 건 아냐"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 전 국민의힘 대표가 6·3 재보궐선거 출마 가능성을 열어두며 본격적인 정치 행보 재개를 시사했다.

한 전 대표는 27일 오전 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 재보선 출마 여부를 묻는 질문에 "왜 굳이 배제하겠냐"며 "저는 직업정치를 통해서 좋은 나라를 만드는 게 제 꿈이고, 가는 과정에서는 여러 가지 직에 도전해 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한동훈 전 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 특정 지역구 출마에 대해서는 "지금 제 상황에서 어느 곳을 정해두거나 그런 부분은 아니다"라면서도 "선거라는 건 정치적 에너지가 응축되는 공간이다. 거기서 제가 할 일을 하겠다"고 강조했다.

한 전 대표는 최근 행보에 대해 "제가 말씀드리는 방식으로 보수재건을 하겠다"며 "보수의 국민들과 상식적인 국민들은 조금 더 적극적인 리더십을 원한다고 생각한다. 죽이 되든 밥이 되든 '나는 이렇게 하겠다'라고 말하는 정면승부가 필요하다"고 했다.

특히 현재 당내 상황과 관련해 "정치인들이 떨어져서 관망하고 결과가 나오면 움직이려 하는데, 국민들은 이에 대해 정치혐오를 느끼고 계신다"고 지적했다.

이어 "이 상황에서는 제 입장을 선명하게 말씀드리며 시민 속으로 들어가 민심을 통해 보수재건의 방향을 견인해내야 한다"고 덧붙였다.

한 전 대표는 이날 오후 대구 중구 서문시장을 방문해 지지자들과 만난다.

