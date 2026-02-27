전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.28 (토)
산업 재계·경영

류진 한경협 회장 "뉴 K-인더스트리로 성장엔진 재점화"

4대 그룹 복귀는 여전한 과제…내년 총회까지 소통 지속
AI 선점·청년 지원 주력…에어버스 등 20개사 신규 가입

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국경제인협회(한경협)가 창립 65주년을 맞아 대한민국 성장엔진 재점화를 목표로 '뉴 K-인더스트리' 시대를 선언했다. 류진 한경협 회장은 인공지능(AI) 대전환 선점과 미래세대 육성을 올해 핵심 과제로 제시하며 경제 위기 극복의 의지를 다졌다. 다만 류 회장이 공개적으로 기대감을 밝혔던 4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG) 총수들의 회장단 복귀는 이번 총회에서도 이뤄지지 않으면서 여전히 과제로 남게 됐다.

한경협은 27일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 제65회 정기총회를 개최하고 2026년도 사업계획 및 예산안, 정관 개정, 임원 개선 등의 안건을 의결했다고 밝혔다. 이날 총회에서는 갤럭시코퍼레이션, 에어버스코리아 등 20개 기업이 신규 회원사로 가입하며 전체 회원사 수는 485개사로 늘어났다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 27일 오전 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 열린 제65회 한경협 정기총회에 참여하고 있다. (왼쪽부터) 김정수 삼양라운드스퀘어 부회장, 이장한 종근당 회장, 류진 한국경제인협회(한경협) 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 김창범 한경협 상근부회장. 2026.02.27 aykim@newspim.com

류진 회장은 개회사에서 "올해는 한경협 창립 65주년을 맞이하는데 올해가 대한민국 성장엔진을 본격 재점화하는 '뉴 K-인더스트리'의 원년이 되었으면 한다"며 "AI 대전환의 기회를 선점하는 '새로운 성장의 길', '다함께 성장하는 길'을 만들기 위해 구체적 로드맵을 만들고, 제도와 환경 개선에 앞장서겠다"고 강조했다.

특히 류 회장은 청년층을 향한 사회적 역할을 대폭 강화하겠다는 방침을 분명히 했다. 그는 "특별히 올해는 미래세대 육성에 초점을 두려고 한다"며 "취업 박람회를 대폭 확대·강화해서 청년들에게 실질적인 기회를 제공하고 효과적인 창업지원 방안도 마련하겠다"고 말했다. 아울러 "사각지대에 놓인 '학교 밖 청소년'과 '쉬었음 청년'까지 보듬어 그 누구도 뒤처지지 않고 미래 주역으로 성장하도록 한경협이 든든한 디딤돌을 놓겠다"고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 27일 오전 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 열린 제65회 한경협 정기총회에서 개회사를 하고 있다. 2026.02.27 aykim@newspim.com

이날 재계 안팎의 기대를 모았던 4대 그룹 총수들의 회장단 합류는 결국 이뤄지지 않았다. 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹은 지난 2024년 말 한경협 회원사로 복귀하며 물리적 결합을 마쳤으나, 의사결정 기구인 회장단 복귀는 여전히 미뤄지고 있는 상태다. 류 회장은 지난해 7월 제주하계포럼 당시 "내년(2026년) 2월 정기총회에서 4대 그룹 회장들이 복귀하면 좋겠다"며 공식적으로 언급한 바 있으나 기업들의 신중 기조가 이어지며 복귀가 미뤄지고 있는 것으로 풀이된다.

김창범 한경협 상근부회장은 총회를 마친 후 취재진과 만나 "4대그룹 회장단 복귀는 계속 소통하며 진행 중"이라며 "내년 경제 여건이 엄중해서 모두들 경영에 전력 다해야 하는 만큼 조금 시간을 갖고 추진해 나가야 할 듯하다"고 설명했다. 그러면서 "내년 2월 정기총회가 또 있기 때문에 그 지점까지 4대 그룹과도 계속 소통해 나가면서 방향을 잡아 나갈 예정"이라고 덧붙였다.

김 상근부회장은 또 대미투자특별법의 조속한 처리를 촉구하기도 했다. 그는 "특정 품목이나 국가를 대상으로 선별적인 표적 관세가 도입될 가능성이 여러 발언 등을 통해 나타나고 있다"며 "3월 9일 특위 활동 시한 내에 국회에서 합의를 통해 대미투자 특별법이 처리되는 것이 가장 임박하고도 시급한 과제"라고 강조했다.

끝으로 그는 한경협의 공신력 제고를 위한 시스템 정비 계획도 밝혔다. 김 상근부회장은 "자료나 통계, 정책 보고서의 신뢰성은 절대 놓쳐서는 안 될 핵심적인 부분"이라며 "내부적으로 이미 검증하는 시스템이 있지만, 이를 꼼꼼히 점검하고 업그레이드해서 공신력을 획기적으로 높이려는 시스템을 준비하고 있다"고 말했다.

한편 이날 총회에는 이장한 종근당 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 김정수 삼양라운드스퀘어 부회장, 김희용 티와이엠 회장, 우오현 SM그룹 회장, 이희범 부영그룹 회장 등 재계 주요 인사를 포함해 약 70여명이 참석했다.

aykim@newspim.com

