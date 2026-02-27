李대통령 "새만금을 '미래도시'로…현대차그룹 투자에 과감히 지원할 것"

국가·국민이 키운 현대차가 대대적 투자
지역 청년, 나고 자란 곳에서 꿈 펼칠 것"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 27일 "새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 '미래 도시'로 거듭날 것"이라며 과감한 투자를 결단한 현대자동차그룹에 많은 지원을 약속했다.
이 대통령은 이날 오전 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 새만금 로봇·수소·인공지능(AI) 시티 투자협약식에 참석해 이같이 말했다.
이 대통령은 "전북의 성장과 발전의 상징인 이곳 새만금에서 전북의 미래, 대한민국의 내일을 이끌 새로운 성장 동력이 마련된다"고 말했다.
이 대통령은 "국가와 국민이 함께 키워낸 현대자동차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다"며 "큰 결단을 내린 정의선 회장님과 임직원 여러분께 감사드린다. 기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다"고 말했다.
이 대통령은 "지역으로 옮겨온 기업과 임직원들이 생활에 불편을 느끼지 않도록 정주 여건을 세심하게 챙기겠다"며 "아울러, 기업이 마음껏 역량을 펼치고 더 성장할 수 있도록 규제와 행정 지원의 문턱을 파격적으로 낮추겠다"고 약속했다.
그러면서 이 대통령은 "새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑하며, 물류와 교통 인프라 또한 탄탄히 갖춰나가고 있다"고 설명했다.
이 대통령은 "현대자동차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 것"이라고 강조했다.
새만금 미래도시에는 친환경 에너지를 바탕으로 대규모 로봇 제조 공장과 부품 클러스터, AI 데이터센터가 들어설 예정이다.
이 대통령은 "현대자동차그룹의 이번 투자는 대한민국 인공지능, 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 뿐만 아니라 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것으로 기대된다"고 말했다.
이 대통령은 "국내외 우수한 인재들이 새만금과 전북, 호남으로 모여들 것이며, 지역의 청년들은 일자리를 찾기 위해 수도권으로 떠나지 않고 나고 자란 이곳에서 마음껏 꿈을 펼치게 될 것"이라고 청사진을 제시했다.
