◇고위공무원 승진
▲서울남부지검 사무국장 김철곤 ▲의정부지검 사무국장 조순남 ▲춘천지검 사무국장 변영욱 ▲대전지검 사무국장 설우용 ▲청주지검 사무국장 이은승 ▲대구지검 사무국장 정연철 ▲부산지검 사무국장 한생일 ▲울산지검 사무국장 조경익 ▲전주지검 사무국장 박영범
◇검찰부이사관(3급) 승진
▲대검찰청 운영지원과장 김재영 ▲대검찰청 집행과장 윤성훈 ▲서울고검 총무과장 이동영 ▲대전고검(대통령비서실 파견) 박종길 ▲대구고검 총무과장 신현태 ▲부산고검 총무과장 이창균 ▲광주고검 총무과장 최성규 ▲대전지검 천안지청 사무국장 박춘광 ▲부산지검 부산서부지청 사무국장 고영호 ▲광주지검 순천지청 사무국장 고영록
◇검찰수사서기관(4급) 승진
▲법무부 국가소송과(법무과) 박보균 ▲법무부 검찰과(인천공항분실 파견) 권성기 ▲법무부(국무조정실 공직복무관리관실 파견) 최병휘 ▲법무부(국무조정실 정부합동부패예방추진단 파견) 양종복 ▲법무부(국무조정실 범정부검찰개혁추진단 파견) 변태한 ▲대검찰청 공공수사기획관실 노석균 ▲대검찰청 감찰2과 이기삼 ▲서울중앙지검 수사제2과장 박찬길 ▲서울동부지검 검사직무대리 서종철 ▲서울남부지검 사건과장 이홍래 ▲서울남부지검 집행과장 고형민 ▲서울북부지검 총무과장 노진원 ▲서울북부지검 검사직무대리 신경준 ▲서울북부지검 검사직무대리 윤명근 ▲의정부지검 집행과장 조정훈 ▲남양주지청 사무과장 조문영 ▲춘천지검 원주지청 사무과장 이재곤 ▲대전지검 수사과장 문중수 ▲대구지검 검사직무대리 김석곤 ▲대구서부지청 총무과장 김재윤 ▲대구지검 안동지청 사무과장 정왕일 ▲대구지검 포항지청 사무과장 서창훈 ▲대구지검 김천지청 사무과장 조영주 ▲부산지검 사건과장 최영호 ▲부산지검 집행과장 홍승아 ▲부산지검 조사과장 김종일 ▲부산지검 검사직무대리 신희근 ▲부산서부지청 수사과장 주선영 ▲울산지검 집행과장 김두빈 ▲울산지검 검사직무대리 손무성 ▲창원지검 총무과장 이영우 ▲창원지검 사건과장 최성준 ▲창원지검 검사직무대리 백양권 ▲창원지검 진주지청 사무과장 최희주 ▲창원지검 통영지청 사무과장 공창규 ▲전주지검 수사과장 박기우 ▲전주지검 검사직무대리실(수원지검 마약범죄정부합동수사본부 파견) 박영진 ▲제주지검 사건과장 박승현
◇검찰사무관(5급) 승진
▲법무부 국가소송과 이인재 ▲법무부 치료처우과 김세미 ▲법무부 인권구조과 오승진 ▲법무부 북한인권기록보존소 정민승 ▲법무부 (부마민주항쟁진상규명위원회) 구본광 ▲법무부 (진실화해위원회) 권승택 ▲법무부 (진실화해위원회) 남형석 ▲대검찰청 형사정책담당관실 서명진 ▲대검찰청 범죄정보1담당관실 홍석정 ▲대검찰청 운영지원과 김희정 ▲대검찰청 운영지원과 고광득 ▲대검찰청 조직범죄과 김진해 ▲서울고검(금융감독원 파견) 이형원 ▲대전고검 박종식 ▲대구고검 정승재 ▲광주고검 박종범 ▲서울중앙지검 최인채·최전동 ▲서울중앙지검(법무연수원 용인분원 법무교육과 파견) 임하영 ▲서울남부지검 이은영·이환철 ▲서울남부지검(금융위원회 파견) 안현준▲인천지검 박주원·정찬철·안경용·방훈석 ▲수원지검 박창현·김기영·이영예·서준영 ▲수원지검 성남지청 성부혁·정재원 ▲춘천지검 서대석 ▲대전지검 전성희·김성주·심봉관 ▲대전지검 서산지청 수사과장 신규식 ▲청주지검 김학열 ▲대구지검 박윤동·김주환·최상용·이태용·박주연·권기욱·권순억·정형훈 ▲대구지검(윤석열·김건희 내란·외환 등 특검 파견) 김병기 ▲대구지검(대검찰청 감찰1과 파견) 류소영 ▲부산지검 최표규·김시원·김용선·정재기·전재욱·정준기 ▲부산지검 부산동부지청 지득출 ▲부산지검 부산서부지청 집행과장 장성윤 ▲부산지검 부산서부지청 김현운 ▲울산지검 김백수 ▲창원지검 김병기·이승현·김수창·권수열·강성규 ▲창원지검 진주지청 집행과장 박재우 ▲광주지검 김대현·김윤미 ▲광주지검 순천지청 수사과장 박철홍 ▲전주지검 남원지청 사무과장 나용봉 ▲제주지검 이상균 ▲제주지검 김성정
◇마약수사사무관(5급) 승진
▲대검찰청 마약·조직범죄기획관실 류동우 ▲수원지검 이상용
◇방송통신사무관(5급) 승진
▲광주고검 우덕수
◇고위공무원 전보
▲서울고검 사무국장 유정민 ▲대전고검 사무국장 김봉석 ▲서울중앙지검 사무국장 정영운 ▲서울동부지검 사무국장 김용권 ▲서울북부지검 사무국장 이은상 ▲서울서부지검 사무국장 이상남 ▲인천지검 사무국장 오은택 ▲수원지검 사무국장 장정호 ▲광주지검 사무국장 정연익 ▲제주지검 사무국장 김영헌 ▲법무부(국립외교원 파견) 조현철
◇검찰부이사관(3급) 전보
▲수원고검 총무과장 배은호 ▲서울중앙지검 총무과장 허철안 ▲고양지청 사무국장 이승희 ▲부천지청 사무국장 강재성 ▲성남지청 사무국장 이택근 ▲안산지청 사무국장 조동규 ▲안양지청 사무국장 홍석표 ▲대구서부지청 사무국장 이동영 ▲법무부(통일교육원 파견) 이헌 ▲법무부(국방대학교 파견) 최대진
◇검찰수사서기관(4급) 전보
▲법무부(진실화해위원회 파견) 박상우 ▲법무연수원(용인분원) 운영지원과장 박태휘 ▲대검찰청 범죄정보기획관실(운영지원과 파견) 최형수 ▲대검찰청 운영지원과 이경운 ▲대검찰청 반부패기획관실 문재식 ▲대검찰청(법무부 검찰개혁지원TF 파견) 소진호 ▲서울고검 사건과장 김은경 ▲서울고검 소송사무과장 김도형 ▲대전고검 사건과장 주영수 ▲수원고검 사건과장 최순례 ▲서울중앙지검 집행제2과장 유영걸 ▲서울중앙지검 기록관리과장 박광수 ▲서울중앙지검 피해자지원과장 김원석 ▲서울중앙지검 공공수사지원과장 박남규 ▲서울중앙지검 수사지원과장 정태규 ▲서울중앙지검 검사직무대리 김상우 ▲서울동부지검 사건과장 윤대석 ▲서울동부지검 집행과장 이재종 ▲서울남부지검 수사과장 윤재남 ▲서울북부지검 사건과장 유인진 ▲서울북부지검 수사과장 박정호 ▲서울서부지검 총무과장 송학수 ▲서울서부지검 사건과장 김경미 ▲서울서부지검 집행과장 최정인 ▲서울서부지검 조사과장 강윤정 ▲의정부지검 총무과장 김상현 ▲인천지검 총무과장 정유진 ▲인천지검 집행과장 이형근 ▲인천지검 조사과장 고익찬 ▲인천지검 마약수사과장 박영철 ▲인천지검 공판송무과장 김정호 ▲인천지검 검사직무대리 박현경 ▲인천지검 검사직무대리실(대검찰청 집행과 파견) 천영심 ▲수원지검 검사직무대리 윤치기 ▲수원지검 안산지청 총무과장 조수희 ▲수원지검 안산지청 검사직무대리 이필재 ▲수원지검 안양지청 총무과장 강용묵 ▲춘천지검 사건과장 정재웅 ▲춘천지검 강릉지청 사무과장 안해룡 ▲대전지검 사건과장 이규용 ▲대전지검 집행과장 이승환 ▲청주지검 총무과장 박순영 ▲청주지검 사건과장 김중호 ▲청주지검 충주지청 사무과장 이해형 ▲대구지검 총무과장 이호종 ▲대구지검 사건과장 류성욱 ▲대구지검 조사과장 김종철 ▲부산지검 총무과장 이상만 ▲부산지검 공판과장 강석한 ▲울산지검 공공수사지원과장 이정국 ▲창원지검 수사과장 안상보 ▲광주지검 총무과장 양미정 ▲광주지검 집행과장 양동현 ▲광주지검 검사직무대리 박종섭 ▲광주지검 순천지청 총무과장 이상인 ▲전주지검 총무과장 김왕태 ▲전주지검 사건과장 김병호 ▲전주지검 집행과장 윤한평 ▲제주지검 집행과장 정석현