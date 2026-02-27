전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.28 (토)
[인사] 법무부

◇고위공무원 승진
▲서울남부지검 사무국장 김철곤 ▲의정부지검 사무국장 조순남 ▲춘천지검 사무국장 변영욱 ▲대전지검 사무국장 설우용 ▲청주지검 사무국장 이은승 ▲대구지검 사무국장 정연철 ▲부산지검 사무국장 한생일 ▲울산지검 사무국장 조경익 ▲전주지검 사무국장 박영범

◇검찰부이사관(3급) 승진
▲대검찰청 운영지원과장 김재영 ▲대검찰청 집행과장 윤성훈 ▲서울고검 총무과장 이동영 ▲대전고검(대통령비서실 파견) 박종길 ▲대구고검 총무과장 신현태 ▲부산고검 총무과장 이창균 ▲광주고검 총무과장 최성규 ▲대전지검 천안지청 사무국장 박춘광 ▲부산지검 부산서부지청 사무국장 고영호 ▲광주지검 순천지청 사무국장 고영록

◇검찰수사서기관(4급) 승진
▲법무부 국가소송과(법무과) 박보균 ▲법무부 검찰과(인천공항분실 파견) 권성기 ▲법무부(국무조정실 공직복무관리관실 파견) 최병휘 ▲법무부(국무조정실 정부합동부패예방추진단 파견) 양종복 ▲법무부(국무조정실 범정부검찰개혁추진단 파견) 변태한 ▲대검찰청 공공수사기획관실 노석균 ▲대검찰청 감찰2과 이기삼 ▲서울중앙지검 수사제2과장 박찬길 ▲서울동부지검 검사직무대리 서종철 ▲서울남부지검 사건과장 이홍래 ▲서울남부지검 집행과장 고형민 ▲서울북부지검 총무과장 노진원 ▲서울북부지검 검사직무대리 신경준 ▲서울북부지검 검사직무대리 윤명근 ▲의정부지검 집행과장 조정훈 ▲남양주지청 사무과장 조문영 ▲춘천지검 원주지청 사무과장 이재곤 ▲대전지검 수사과장 문중수 ▲대구지검 검사직무대리 김석곤 ▲대구서부지청 총무과장 김재윤 ▲대구지검 안동지청 사무과장 정왕일 ▲대구지검 포항지청 사무과장 서창훈 ▲대구지검 김천지청 사무과장 조영주 ▲부산지검 사건과장 최영호 ▲부산지검 집행과장 홍승아 ▲부산지검 조사과장 김종일 ▲부산지검 검사직무대리 신희근 ▲부산서부지청 수사과장 주선영 ▲울산지검 집행과장 김두빈 ▲울산지검 검사직무대리 손무성 ▲창원지검 총무과장 이영우 ▲창원지검 사건과장 최성준 ▲창원지검 검사직무대리 백양권 ▲창원지검 진주지청 사무과장 최희주 ▲창원지검 통영지청 사무과장 공창규 ▲전주지검 수사과장 박기우 ▲전주지검 검사직무대리실(수원지검 마약범죄정부합동수사본부 파견) 박영진 ▲제주지검 사건과장 박승현

◇검찰사무관(5급) 승진
▲법무부 국가소송과 이인재 ▲법무부 치료처우과 김세미 ▲법무부 인권구조과 오승진 ▲법무부 북한인권기록보존소 정민승 ▲법무부 (부마민주항쟁진상규명위원회) 구본광 ▲법무부 (진실화해위원회) 권승택 ▲법무부 (진실화해위원회) 남형석 ▲대검찰청 형사정책담당관실 서명진 ▲대검찰청 범죄정보1담당관실 홍석정 ▲대검찰청 운영지원과 김희정 ▲대검찰청 운영지원과 고광득 ▲대검찰청 조직범죄과 김진해 ▲서울고검(금융감독원 파견) 이형원 ▲대전고검 박종식 ▲대구고검 정승재 ▲광주고검 박종범 ▲서울중앙지검 최인채·최전동 ▲서울중앙지검(법무연수원 용인분원 법무교육과 파견) 임하영 ▲서울남부지검 이은영·이환철 ▲서울남부지검(금융위원회 파견) 안현준▲인천지검 박주원·정찬철·안경용·방훈석 ▲수원지검 박창현·김기영·이영예·서준영 ▲수원지검 성남지청 성부혁·정재원 ▲춘천지검 서대석 ▲대전지검 전성희·김성주·심봉관 ▲대전지검 서산지청 수사과장 신규식 ▲청주지검 김학열 ▲대구지검 박윤동·김주환·최상용·이태용·박주연·권기욱·권순억·정형훈 ▲대구지검(윤석열·김건희 내란·외환 등 특검 파견) 김병기 ▲대구지검(대검찰청 감찰1과 파견) 류소영 ▲부산지검 최표규·김시원·김용선·정재기·전재욱·정준기 ▲부산지검 부산동부지청 지득출 ▲부산지검 부산서부지청 집행과장 장성윤 ▲부산지검 부산서부지청 김현운 ▲울산지검 김백수 ▲창원지검 김병기·이승현·김수창·권수열·강성규 ▲창원지검 진주지청 집행과장 박재우 ▲광주지검 김대현·김윤미 ▲광주지검 순천지청 수사과장 박철홍 ▲전주지검 남원지청 사무과장 나용봉 ▲제주지검 이상균 ▲제주지검 김성정

◇마약수사사무관(5급) 승진
▲대검찰청 마약·조직범죄기획관실 류동우 ▲수원지검 이상용

◇방송통신사무관(5급) 승진
▲광주고검 우덕수

◇고위공무원 전보
▲서울고검 사무국장 유정민 ▲대전고검 사무국장 김봉석 ▲서울중앙지검 사무국장 정영운 ▲서울동부지검 사무국장 김용권 ▲서울북부지검 사무국장 이은상 ▲서울서부지검 사무국장 이상남 ▲인천지검 사무국장 오은택 ▲수원지검 사무국장 장정호 ▲광주지검 사무국장 정연익 ▲제주지검 사무국장 김영헌 ▲법무부(국립외교원 파견) 조현철

◇검찰부이사관(3급) 전보
▲수원고검 총무과장 배은호 ▲서울중앙지검 총무과장 허철안 ▲고양지청 사무국장 이승희 ▲부천지청 사무국장 강재성 ▲성남지청 사무국장 이택근 ▲안산지청 사무국장 조동규 ▲안양지청 사무국장 홍석표 ▲대구서부지청 사무국장 이동영 ▲법무부(통일교육원 파견) 이헌 ▲법무부(국방대학교 파견) 최대진

◇검찰수사서기관(4급) 전보
▲법무부(진실화해위원회 파견) 박상우 ▲법무연수원(용인분원) 운영지원과장 박태휘 ▲대검찰청 범죄정보기획관실(운영지원과 파견) 최형수 ▲대검찰청 운영지원과 이경운 ▲대검찰청 반부패기획관실 문재식 ▲대검찰청(법무부 검찰개혁지원TF 파견) 소진호 ▲서울고검 사건과장 김은경 ▲서울고검 소송사무과장 김도형 ▲대전고검 사건과장 주영수 ▲수원고검 사건과장 최순례 ▲서울중앙지검 집행제2과장 유영걸 ▲서울중앙지검 기록관리과장 박광수 ▲서울중앙지검 피해자지원과장 김원석 ▲서울중앙지검 공공수사지원과장 박남규 ▲서울중앙지검 수사지원과장 정태규 ▲서울중앙지검 검사직무대리 김상우 ▲서울동부지검 사건과장 윤대석 ▲서울동부지검 집행과장 이재종 ▲서울남부지검 수사과장 윤재남 ▲서울북부지검 사건과장 유인진 ▲서울북부지검 수사과장 박정호 ▲서울서부지검 총무과장 송학수 ▲서울서부지검 사건과장 김경미 ▲서울서부지검 집행과장 최정인 ▲서울서부지검 조사과장 강윤정 ▲의정부지검 총무과장 김상현 ▲인천지검 총무과장 정유진 ▲인천지검 집행과장 이형근 ▲인천지검 조사과장 고익찬 ▲인천지검 마약수사과장 박영철 ▲인천지검 공판송무과장 김정호 ▲인천지검 검사직무대리 박현경 ▲인천지검 검사직무대리실(대검찰청 집행과 파견) 천영심 ▲수원지검 검사직무대리 윤치기 ▲수원지검 안산지청 총무과장 조수희 ▲수원지검 안산지청 검사직무대리 이필재 ▲수원지검 안양지청 총무과장 강용묵 ▲춘천지검 사건과장 정재웅 ▲춘천지검 강릉지청 사무과장 안해룡 ▲대전지검 사건과장 이규용 ▲대전지검 집행과장 이승환 ▲청주지검 총무과장 박순영 ▲청주지검 사건과장 김중호 ▲청주지검 충주지청 사무과장 이해형 ▲대구지검 총무과장 이호종 ▲대구지검 사건과장 류성욱 ▲대구지검 조사과장 김종철 ▲부산지검 총무과장 이상만 ▲부산지검 공판과장 강석한 ▲울산지검 공공수사지원과장 이정국 ▲창원지검 수사과장 안상보 ▲광주지검 총무과장 양미정 ▲광주지검 집행과장 양동현 ▲광주지검 검사직무대리 박종섭 ▲광주지검 순천지청 총무과장 이상인 ▲전주지검 총무과장 김왕태 ▲전주지검 사건과장 김병호 ▲전주지검 집행과장 윤한평 ▲제주지검 집행과장 정석현

'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

