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박용선 포항시장 당선자, 민선9기 인수위 구성...10일 출범

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  • 박용선 포항시장 당선인은 10일 인수위를 출범해 시정 인수에 본격 착수했다.
  • 인수위는 4개 분과와 2개 TF로 구성돼 시정 현안 점검과 공약 이행 계획 수립에 나선다.
  • 포항시는 실무 공무원 파견과 시민 정책 제안 코너 운영 등으로 인수위 활동을 지원하고 결과를 백서로 공개할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"현장·소통·통합 중심... 민생 회복·포항 재도약 준비"
인수위원장, 공원식 전 경북경제부지사....분야별 전문가 중심 인수위 구성
4개 분과·2개 TF로 구성....종료 후 백서 발간

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 경북 포항시장 당선자가 민선 9기 포항시장직 인수위원회(인수위)를 구성하고 포항의 새로운 도약을 위한 본격적인 시정 인수 절차에 들어간다.

7일 박용선 당선자 측에 따르면 민선 9기 포항시장직 인수위는 오는 10일 오전 10시 30분 포항 첨단해양R&D센터에서 출범식을 갖고 본격 운영에 들어간다.

박용선 경북 포항시장 당선자[사진=뉴스핌DB] 2026.06.07 nulcheon@newspim.com

출범식에는 박용선 포항시장 당선인과 인수위원, 자문위원 등 100여 명이 참석할 것으로 전해졌다.

이번 민선 9기 인수위는 자치행정, 경제산업, 복지환경, 건설도시 등 4개 분과와 기획조정, 시정혁신 등 2개 TF 체제로 운영된다.

특히 이번 인수위는 형식적인 행정 인계를 넘어 실제 성과를 만들어 낼 수 있도록 행정과 의정, 경제·산업, 법률, 소상공인, 복지·보건, 도시·공간 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 인사들을 중심으로 구성됐다.

인수위원장은 공원식 전 경북도 정무부지사가 맡고, 부위원장은 이칠구 전 경북도의원이 맡는다. 시정혁신 TF 팀장은 도성현 전 포항시 공무원이 참여해 행정 혁신과 효율적인 시정 운영체계 마련을 지원한다.

자치행정위원회에는 김종익 포항시의원, 이유정 포항소상공인협의회 사무국장, 이장혁 변호사가 참여한다. 경제산업위원회에는 신훈규 포스텍 교수, 이재영 한동대학교 교수, 김예정 위덕대학교 교수가 참여한다.

복지환경위원회에는 정숙희 교수(한동대), 이정미 교수(성운대), 김진 전 포항시 약사회장이 참여한다. 건설도시위원회는 김하영 포항시의원, 김주일 교수(한동대), 양희진 교수(한동대)가 참여한다. 인수위의 대변인은 자치행정위원으로 활동하는 김종익 포항시의원이 맡는다.

경북 포항시청사 전경[사진=뉴스핌DB]2026.06.07 nulcheon@newspim.com

인수위는 출범식 이후 당일 포항시 각 부서의 주요 업무와 현안 사업에 대한 보고를 받고, 인수위원회 기간 중 주요 사업 현장 방문과 전문가 의견 수렴을 병행할 계획이다.

또 민선 9기 시정 운영 방향을 수립하고 당선인 공약별 예산, 법적 절차, 행정체계와 추진 일정을 면밀히 검토해 즉시 추진할 과제와 중·장기 과제를 구분하는 등 실현 가능한 공약 이행 계획을 마련할 방침이다.

이와 함께 시민들의 다양한 목소리를 민선 9기 시정 방향과 주요 정책에 반영하기 위해 오는 10일부터 포항시청 홈페이지에 정책 제안 코너를 운영할 예정이다.

포항시는 팀장급 이하 실무 공무원 23명을 인수위원회에 파견해 짧은 인수위 운영 기간 동안 시정 전반에 대한 현황 파악과 주요 정책 과제 수립이 신속하고 내실 있게 이뤄질 수 있도록 지원할 계획이다.

인수위 활동은 백서에 담아 시민들에게 공개할 예정이다.

박용선 포항시장 당선인은 "이번 인수위원회는 직책이나 명망보다 전문성과 현장 경험, 실제 성과를 만들어 낼 수 있는 역량을 중심으로 구성했다"며 "분야별 전문가들이 시민의 목소리를 직접 듣고, 시민의 삶에 실질적인 변화를 가져오는 정책을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com

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