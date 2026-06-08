[오늘의 정치일정] 6월 8일(월)

AI 핵심 요약beta
- 정부 부처와 여야 주요 정당이 8일 외교·안보·정책 일정을 진행했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관은 회의·면담·협약·기념행사 등을 수행한다
- 여야 각 당 지도부는 최고위원회의와 포럼·토론회·방송·조문 등 정당 일정을 소화한다
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[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
09:30 실국장회의
15:00 한-볼리비아 외교장관회담
-1차관
몽골 출장(한-몽골 외교차관 전략대화)
-2차관
09:30 실국장회의
<통일부>
-장관
14:00 피터 셈네비 스웨덴 한반도특사 면담
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
15:00 하나금융그룹 업무협약식
-차관
15:00 재난관계관 회의
<국가보훈부>
-장관
10:30 6·10만세운동 100주년 기념 독립유공자 묘소 참배(경기도 포천시)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표-한병도 원내대표
공식일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 서울신문 주최 <2026 그린바이오 미래전략 포럼>(한국프레스센터 20층 국제회의장, 서울 중구 세종대로 124)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
9:30 최고위회의(국회 본관 회의실 224호)
20:00 故우석균 선생 시민사회단체장(서울대병원 장례식장)
-서왕진 원내대표
9:30 최고위회의(국회 본관 회의실 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
08:00 BBS-R 금태섭의 아침저널 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
16:00 병원 전 응급의료 환자안전 강화를 위한 긴급토론회(국회의원회관 제3세미나실)