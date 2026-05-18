[오늘의 정치일정] 5월 18일(월)

[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
17:00 실국장 회의
-1차관
미국 출장
-2차관
17:00 실국장 회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
11:00 5·18민주화운동 기념식(5·18민주광장)
-차관
공개일정 없음
<국가보훈부>
-장관
11:00 5·18민주화운동 기념식(5·18민주광장)
11:50 옛 전남도청 관람(옛 전남도청)
14:30 광주방송 인터뷰(광주방송국)
-차관
11:00 제46주년 5·18민주화운동 기념식(5·18민주광장)
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
08:40 국립5·18민주묘지 참배(국립5·18민주묘지 민주의문 앞, 광주 북구 민주로 200)
09:30 광주광역시 현장 중앙선거대책위원회의(임택 광주 동구청장 후보 선거사무소, 광주 동구 남문로 692-1, 4층)
11:00 제46주년 5·18민주화운동 기념식(5.18민주광장, 광주 동구 서석로 56)
16:00 (풀단 취재) 유기동물 정책 개선을 위한 현장간담회(드레스 입은 고양이, 충남 아산시 신정호길 33-29 4층)
-한병도 공동상임선대위원장
08:40 국립5·18민주묘지 참배
09:30 광주광역시 현장 중앙선거대책위원회의
11:00 제46주년 5·18민주화운동 기념식
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
11:00 5·18민주화운동 기념식(5·18민주광장, 광주 동구 서석로 56)
-송언석 공동선거대책위원장
08:30 6·3 지방선거 현안 관련 기자간담회(국회 본관 원내대표실)
10:00 5·18민주화운동 제46주년 서울기념식(서울시청 8층 다목적홀, 서울 중구 세종대로 110)
14:00 제9회 전국동시지방선거 강원특별자치도당 '강원이 특별한 선거대책위원회' 발대식 및 공천자 대회(강원특별자치도당 3층 강당, 강원 춘천시 금강로 28)
-정점식 공동선거대책위원장
08:30 6·3 지방선거 현안 관련 기자간담회(국회 본관 원내대표실)
10:00 5·18민주화운동 제46주년 서울기념식(서울시청 8층 다목적홀, 서울 중구 세종대로 110)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
11:00 제46주년 5·18민주화운동 기념식(5·18 민주광장)
14:00 함평-영광-장성 후보 지원 활동
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 대구 지역 현장 중앙선대위(대구광역시 수성구 들안로 338, 2층)
14:00 삼성전자 화성캠퍼스 방문 with 조응천 경기도지사 후보, 전성균 화성시장 후보(삼성전자 화성캠퍼스, 경기 화성시 병점구 반월동 948)
17:00 문인수 개혁신당 경기 안산시갑 국회의원 후보 선거사무소 개소식(경기도 안산시 상록구 본오로65, 서원빌딩 2층)
-천하람 원내대표
08:00 박진우 개혁신당 광주광역시 동구 구의원 후보 인사 지원 유세(광주광역시 산수오거리)
11:00 제46주년 5.18민주화운동 기념식(5.18민주광장, 광주광역시 동구)
13:00 이민희 개혁신당 광주광역시 광산구 구의원 후보 인사 지원 유세(송정 5일 시장, 광주 광산구 광산로30번길 65)
17:20 시사IN 유튜브 김은지의 뉴스IN 출연
-이주영 정책위의장
09:00 대구 지역 현장 중앙선대위(대구광역시 수성구 들안로 338, 2층)
15:20 개혁신당 관악구 다 기초의원 후보 구가환 선거사무소 개소식(관악로 237, 2층)