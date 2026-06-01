[오늘의 정치일정] 6월 1일(월)

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 1일 한-아프리카 외교장관회의와 다수 양자회담을 진행했다
- 여야는 6.3 지방선거를 앞두고 전국 시장·군수·광역단체장 후보 지원유세에 총력전을 펼쳤다
- 개혁신당·조국혁신당도 인천·광주·대구·경북 등에서 현장회의와 집중유세로 세 확산에 나섰다
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[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
<외교부>
-장관
09:30 한-아프리카 외교장관회의
-1차관
10:00 실국장회의
11:00 리비아 국무장관(차관급) 회담
11:30 우간다 정무장관(차관급) 회담
-2차관
10:00 실국장회의
15:00 콩고민주공화국 외교차관 회담
15:30 차드 부장관 회담
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
싱가포르 국외출장(~ 6.1.)
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 6·10만세운동 100년 통합 자문회의(컨퍼런스하우스 달개비)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:30 충남 천안시 현장 중앙선거대책위원회의(박수현 충남도지사 후보 선거사무소, 충남 천안시 동남구 만남로 9, 2층)
12:00 신용한 충북도지사 후보·이차영 충북 괴산군수 후보 지원유세 및 중앙로 시민인사(자갈자갈 공동체센터 앞 사거리, 충북 괴산군 괴산읍 읍내로4길 15)
15:00 오중기 경북도지사 후보·이삼걸 경북 안동시장 후보 지원유세(안경나라 안동점 앞 삼거리, 경북 안동시 퇴계로 77)
18:30 김상욱 울산광역시장 후보·전태진 울산 남구갑 국회의원 후보·최덕종 울산 남구청장 후보 지원유세(국민은행 옥동점 앞 사거리, 울산 남구 문수로 376)
-한병도 공동상임선대위원장
09:30 충남 천안시현장 중앙선거대책위원회의
11:15 하유정 충북 보은군수후보 지원유세 및 보은전통시장 방문(보은한양병원 사거리, 충북 보은군 보은읍 삼산로 42-1 빽다방 앞)
13:00 황규철 충북 옥천군수후보 지원유세(황규철 후보 선거사무소 앞, 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 59)
15:30 맹정섭 충북 충주시장후보-충주시 현안 지원 간담회(맹정섭 후보 선거사무소(충북 충주시 국원대로 76, 3층)
17:30 이장섭 충북 청주시장후보 지원유세(야옹아멍멍해봐펫 율량본점 사거리, 충북 청주시 청원구 1순환로 148)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
11:00 제주 제주시 동문재래시장 및 지하상가 방문 인사(동문재래시장, 제주 제주시 관덕로14길 20)
14:00 제주 서귀포시 매일올레시장 상인 및 거리 인사(매일올레시장, 제주 서귀포시 서귀동 340)
17:40 울산 신정시장 유세 및 대국민 투표 참여 호소(신정시장 동문, 울산 남구 중앙로 248)
18:00 울산 신정시장 인사(신정시장 동문 → 남2문)
-송언석 공동선거대책위원장
09:00 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회(국회 본관 원내대표실)
12:50 이진숙 대구 달성군 국회의원 후보 화원시장 집중 유세(화원시장, 대구 달성군 화원읍 인흥길 33-4)
16:30 이권재 경기도 오산시장 후보 오색시장 집중 유세(오색시장, 경기 오산시 오산로272번길 22)
18:30 양향자 경기도지사 후보 화성시 동탄호수공원 집중 유세(동탄호수공원 교차로, 경기 화성시 송동 725-4)
-정점식 공동선거대책위원장
09:00 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회(국회 본관 원내대표실)
이후, 선거운동 지원(경상남도 일원)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<조국혁신당>
-서왕진 상임선대위원장 일정
07:30 [광주] 박종균·유정심·서영미 후보 지원유세(남광주시장 및 노점상 일대)
10:00 [광주] 서영미·장성해 후보 상가인사(대인시장)
11:30 [광주] 박용화·고우람·서영미·장성해 후보 지원유세(백운광장 사거리)
14:30 [광주] 노윤섭 후보와 기아차 직원 퇴근인사(기아차 GATE 서문)
16:00 [광주] 박용화 후보 지원유세(석산고 부근)
17:30 [광주] 고우람 후보 지원유세(푸른길공원)
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
9:00 인천 현장 중앙선대위원회(정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실, 인천 연수구 동춘동 937 제일빌딩 601호)
17:00 동탄 카림애비뉴 집중 유세(경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 134)
19:00 동탄 센트럴파크 집중 유세(경기 화성시 동탄구 반송동 59)
-천하람 공동선대위원장
9:00 인천 현장 중앙선대위원회(정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실, 인천 연수구 동춘동 937 제일빌딩 601호)
15:00 조순자 구미시장 후보 지원유세(구미역 대경선 1번출구, 경북 구미시 구미중앙로 76)
18:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세(범어네거리, 대구 수성구 범어동)
19:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세(대구 신세계백화점 광장, 대구 동구 동부로 149)
-이주영 공동선대위원장
09:00 인천 현장 중앙선대위원회의(연수구 동춘동 937, 제일빌딩 601호)
15:00 조순자 구미시장 후보 집중유세(구미역 대경선 1번 출구, 구미시 구미중앙로 76)
18:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세(수성구 들안로 338)
19:00 이수찬 대구시장 후보 집중유세(대구 신세계 백화점 광장, 동구 동부로 149)