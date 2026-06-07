보훈부, '충남 대흥초' 미전수 독립유공자 훈장 모교 전시

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6월 8일~8월 7일 대흥초 1층에 5명 훈장 전시

1919년 예산 만세운동 참여 지사들

8일 16시 15분 개막식… 강윤진 차관 참석

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 충청남도교육청과 함께 충남 예산군 대흥면 의좋은형제길 16에 위치한 대흥초등학교 1층에서 6월 8일부터 8월 7일까지 '미전수 독립유공자 훈장 전시회'를 연다고 7일 밝혔다.

독립유공자 6명을 배출한 충남 예산군 대흥면 대흥초등학교에 내걸린 '독립유공자 학교' 현판. 보훈부는 대흥초 출신 독립유공자 5명의 미전수 훈장 전시회를 오는 8일부터 8월 7일까지 두 달간 진행한다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com

전시는 후손이 확인되지 않아 훈장이 전달되지 못한 대흥초 출신 독립유공자 5인의 서훈 훈장을 별도 전시 공간에 모아 공개하는 방식으로 진행된다. 대흥초는 1911년 개교 이후 모두 6명의 독립유공자를 배출했으며, 이 가운데 김이기(1896~1924), 김동욱(1898~1970), 정옥섭(1901~미상), 이희주(1902~미상), 김용태(1903~미상) 등 5명의 훈장이 아직 후손에게 전수되지 못한 상태다.

이들 5인은 1919년 3월 충남 예산군 일대에서 벌어진 독립만세운동에 참여해 체포됐고, 정부는 이 공적을 기려 2021년 대통령표창을 각각 추서했다. 전시 개막식은 8일 오후 4시 15분 대흥초에서 열리며, 강윤진 국가보훈부 차관과 김지철 충청남도교육감, 교직원·학생·지역 주민 등 약 30명이 참석할 예정이다.

학생 수 감소로 분교 전환 위기에 몰린 충남 예산군 대흥초등학교 학생들이 저마다 화분을 하나씩 들고 활짝 웃고 있다. [사진=대흥초등학교 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com

행사는 국민의례, 사업 경과보고, 학교장 환영사와 강 차관 축사, 학생 감사편지 낭독, 교가 제창, 전시장 제막 및 기념촬영 순으로 약 45분간 진행된다.

강윤진 차관은 "이번 전시회를 통해 대흥초 학생들이 우리 선배이자 우리 고장 독립유공자들의 고귀한 희생과 헌신을 직접 마주하며 자랑스러운 역사를 배우는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 그러면서 "정부는 아직 전수되지 못한 독립유공자의 훈장이 하루라도 빨리 후손의 품에 전해질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 국가보훈부는 서대문형무소역사관, 양산시립독립기념관, 예천박물관 등에서도 독립유공자 미전수 훈장 전시회를 병행해 운영하고 있다.

내년 분교 전환 이후 폐교 위기에 몰린 독립유공자 6명 배출 충남 예산군 대흥초등학교 전경. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com

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