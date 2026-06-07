전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.07 (일)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

보훈부, '충남 대흥초' 미전수 독립유공자 훈장 모교 전시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국가보훈부와 충남교육청이 8일부터 전시회를 연다
  • 예산 대흥초서 미전수 독립유공자 훈장 5점을 공개한다
  • 1919년 만세운동 참여 공적을 기려 추서한 훈장이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 8일~8월 7일 대흥초 1층에 5명 훈장 전시
1919년 예산 만세운동 참여 지사들
8일 16시 15분 개막식… 강윤진 차관 참석

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 충청남도교육청과 함께 충남 예산군 대흥면 의좋은형제길 16에 위치한 대흥초등학교 1층에서 6월 8일부터 8월 7일까지 '미전수 독립유공자 훈장 전시회'를 연다고 7일 밝혔다.

독립유공자 6명을 배출한 충남 예산군 대흥면 대흥초등학교에 내걸린 '독립유공자 학교' 현판. 보훈부는 대흥초 출신 독립유공자 5명의 미전수 훈장 전시회를 오는 8일부터 8월 7일까지 두 달간 진행한다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com

전시는 후손이 확인되지 않아 훈장이 전달되지 못한 대흥초 출신 독립유공자 5인의 서훈 훈장을 별도 전시 공간에 모아 공개하는 방식으로 진행된다. 대흥초는 1911년 개교 이후 모두 6명의 독립유공자를 배출했으며, 이 가운데 김이기(1896~1924), 김동욱(1898~1970), 정옥섭(1901~미상), 이희주(1902~미상), 김용태(1903~미상) 등 5명의 훈장이 아직 후손에게 전수되지 못한 상태다.

이들 5인은 1919년 3월 충남 예산군 일대에서 벌어진 독립만세운동에 참여해 체포됐고, 정부는 이 공적을 기려 2021년 대통령표창을 각각 추서했다. 전시 개막식은 8일 오후 4시 15분 대흥초에서 열리며, 강윤진 국가보훈부 차관과 김지철 충청남도교육감, 교직원·학생·지역 주민 등 약 30명이 참석할 예정이다.

학생 수 감소로 분교 전환 위기에 몰린 충남 예산군 대흥초등학교 학생들이 저마다 화분을 하나씩 들고 활짝 웃고 있다. [사진=대흥초등학교 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com
6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

행사는 국민의례, 사업 경과보고, 학교장 환영사와 강 차관 축사, 학생 감사편지 낭독, 교가 제창, 전시장 제막 및 기념촬영 순으로 약 45분간 진행된다. 

강윤진 차관은 "이번 전시회를 통해 대흥초 학생들이 우리 선배이자 우리 고장 독립유공자들의 고귀한 희생과 헌신을 직접 마주하며 자랑스러운 역사를 배우는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 그러면서 "정부는 아직 전수되지 못한 독립유공자의 훈장이 하루라도 빨리 후손의 품에 전해질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 국가보훈부는 서대문형무소역사관, 양산시립독립기념관, 예천박물관 등에서도 독립유공자 미전수 훈장 전시회를 병행해 운영하고 있다.

내년 분교 전환 이후 폐교 위기에 몰린 독립유공자 6명 배출 충남 예산군 대흥초등학교 전경. [사진=국가보훈부 제공] 2026.06.07 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동