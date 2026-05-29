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[이재명 정부 1년] 독립·참전·민주 유공자 2만명 추가 수혜… 법 8개 개정

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  • 국가보훈부는 20일 보훈정책 성과와 6월 보훈 행사 계획을 발표했다.
  • 독립·참전·민주유공자 보상 확대와 의료·요양 인프라 강화로 보훈대상자 예우를 높였다.
  • 유엔참전용사 유해봉환·국제협력과 호국보훈의 달 국민 참여 프로그램으로 통합 보훈체계를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2025년 국정과제 만족도 27개 부처 중 1위… 5.06점 기록
참전유공자 사망 배우자 1만7000명 생계지원금 月 15만원 신설
보훈위탁병원 1년새 123개 증가… 2030년까지 2000개 확충

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 권오을 국가보훈부 장관은 5월 20일 국방컨벤션센터에서 기자간담회를 열고 이재명 정부 출범 1주년 보훈정책 성과를 발표했다.

국가보훈부는 2025년 국정과제 만족도 조사에서 장관급 27개 부처 중 1위(5.06점, 평균 4.75점)를 기록했으며, 이는 국민 1만9200명과 정책수요자 9600명 등 총 2만8800명을 대상으로 한 온·오프라인 조사 결과다.

권 장관은 "지난 1년간 제6차 국가보훈발전 기본계획('26~'30)을 수립하며 '특별한 희생에 합당한 보상', '국민과 함께 기억하는 보훈문화', '국가헌신의 사회적 존중'이라는 세 축을 중심으로 보훈정책을 추진해왔다"고 밝혔다.

권오을 국가보훈부 장관이 29일 오전 서울 용산구 국방컨벤션센터에서 열린 국가보훈부 출입기자단 정책간담회에 참석해 모두 발언을 하고 있다. [사진= 국가보훈부 제공] 2026.05.29 gomsi@newspim.com

'독립유공자법 개정(2027년 1월 1일 시행)을 통해 독립유공자 사망시점(광복 전후)과 무관하게 손자녀까지 보상금을 지급하고, 때 늦게 포상된 독립유공자 후손은 최초 수급자부터 최소 2대(代) 보상을 받게 됐다. 이로써 2300여명이 신규 수혜를 받는다. 참전유공자 사망 후 홀로 남겨진 배우자 대상 생계지원금(月 15만원)이 신설돼 고령·저소득 참전유공자 배우자 1만7000여명이 올 3월부터 지원을 받고 있다.

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권 장관은 "그동안 보상의 사각지대에 있던 독립유공자 후손과 참전유공자 배우자까지 국가의 책임을 확대한 것"이라며 "민주화운동 사망·행불·부상자를 위한 '민주유공자법'도 지난 3월 법사위를 통과해 독립·호국·민주를 아우르는 통합 보훈체계를 완성했다"고 강조했다.

국가유공자법 등 8개 법률 개정(올 8월 20일 시행)으로 보훈병원이 없는 강원·제주 권역부터 준보훈병원 시범사업을 추진한다. 보훈위탁의료기관은 지난해 6월 904개에서 올 4월 1025개로 1년새 123개 증가했으며, 2030년까지 2000개 확충을 목표로 한다. 독립유공자 유족의 위탁의료기관 이용 연령은 기존 69세에서 65세로 하향(올 10월 23일 시행)됐다.

권 장관은 "의료접근성 강화는 고령화된 보훈대상자를 위한 최우선 과제"라며 "준보훈병원 도입과 위탁병원 확대로 전국 어디서나 보훈의료 혜택을 받을 수 있는 '빈틈없는 보훈의료체계'를 구축하겠다"고 말했다.

고령 보훈대상자를 위한 보훈요양원은 수원요양원 증축(100병상)과 충북권 신축(100병상)을 추진 중이다. 고령·독거 AI기반 안부확인서비스는 국가유공자법 등 6개 법률 개정('26.5. 법사위 의결)을 거쳐 본격 시행된다.

생존 애국지사에 대한 특별예우금은 5배 인상(훈격별 月 157~172만원 → 315~345만원)됐고, 간병비는 일 12만원에서 15만원으로 증액됐다. 미서훈 독립유공자 발굴·포상은 2024년 257명, 2025년 502명에서 올해 600명 목표로 대폭 확대됐으며, 4·19혁명유공자는 2020년 11명, 2023년 31명에서 올해 70명 목표로 늘었다.

독립유공자 유해는 지난해 문양목 지사 등 6위, 올해 4월 국외 거주 마지막 애국지사 '이하전' 지사를 봉환했다. 권 장관은 "이하전 지사 유해봉환은 생존 애국지사의 조국 귀환이라는 점에서 역사적 의미가 크다"며 "생존해 계신 애국지사들께 최고 수준의 예우를 다하는 것이 국가의 도리"라고 밝혔다.

독립기념관은 정상화를 거쳐 지난 4월 제14대 관장이 취임)했으며, 관람객은 지난해 4월 32만명에서 올해 4월 48만명으로 증가했다. 친일재산조사위 종료 후 16년 만에 지난 5월 친일재산귀속법을 재제정해 환수를 재개한다.

권 장관은 "16년 만에 친일재산 환수를 재개한 것은 역사정의 실현의 중요한 전환점"이라며 "국립효창독립공원 조성도 지난 2월 민관 TF 발족과 이어 4월에 기본계획 연구용역을 통해 본격 추진 중"이라고 설명했다.

26일 오전 인천국제공항 제2터미널 입국장에서 열린 6.25전쟁 프랑스 유엔참전용사 故 앙드레 다차리씨· 故 자크 그리졸레씨 유해봉환식에서 필립 베르투 주한 프랑스 대사, 그리고 유족들이 유해봉환식을 마치고 함께 영정유해를 운구하고 있다. [사진= 국가보훈부 제공] 2026.05.29 gomsi@newspim.com

내년 2월 시행되는 제대군인법 개정으로 공공부문 임금·호봉 책정 시 의무복무기간 반영이 의무화됐다. 중장기복무 제대군인의 공공시설 이용료 할인 대상은 기존 고궁·능원에서 국공립 수목원·자연휴양림·공연장·체육시설로 확대됐다.

권 장관은 "군 복무에 대한 사회적 예우를 강화해 '국가를 위한 헌신이 존중받는 사회'를 만들어가고 있다"며 "부상장병 통합지원서비스 도입으로 치료부터 전역, 보훈 등록까지 원스톱 지원체계를 구축했다"고 강조했다.

유엔참전용사와 유가족 재방한은 지난해 하반기 22개국 222명, 올 4월 영연방 4개국 26명을 실시했고, 유해는 태국 2위(2025년 12월), 네덜란드 1위(2026년 5월), 프랑스 2위(2026년 5월) 등 6위를 봉환해 부산 유엔기념공원에 안장했다. 튀르키예(2025년 11월), 필리핀(2026년 3월), 프랑스(2026년 4월), 인도(2026년 5월)와 MOU를 체결해 국제보훈협력 기반을 확대했다.

국가보훈부는 올 6월 호국보훈의 달을 맞아 제71회 현충일 추념식(국립서울현충원), 제100주년 6·10만세운동 기념식(광화문광장), 6·25전쟁 제76주년 행사를 거행한다. 호국보훈의 달 아이디어 공모전에는 총 320건이 접수됐으며, 친환경 택배테이프 캠페인(1400개 제작, 17개 총괄우체국 배포), 신분당선 호국보훈열차 운영(6월 1일~ 6월 30일, 1일 평균 20회), 코리아메모리얼페스타 팝업스토어(6월 6일~ 6월 7일) 등 18점이 선정됐다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 3월 26일 오전 서울시 중구 안중근의사기념관에서 열린 안중근의사 하얼빈 의거 116주년 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.29 gomsi@newspim.com

권 장관은 "호국보훈의 달을 국민이 함께 만들어가는 축제로 발전시키기 위해 국민 아이디어를 적극 반영했다"며 "일상 속에서 보훈을 경험하고 실천할 수 있도록 MZ세대 눈높이에 맞춘 팝업스토어와 모바일 게임 콘텐츠도 준비했다"고 밝혔다.

보훈대상자 약 3만명에게 대통령과 장관 명의 위문품을 증정하며, 태극·을지 무공수훈자 51명, 보훈병원·위탁병원 입원자 9000여명, 보훈복지시설 입소자 1500여명, 생계곤란자 1만9000여명이 대상이다.

참전유공자 100명에게 총 5억원 규모의 맞춤형 보청기 지원사업 '소리드림(SoriDream)'을 추진하고, 85가구에 총 10억원 규모의 주거개선사업을 대한주택건설협회와 협업해 실시한다.

gomsi@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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