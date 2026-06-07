NH농협은행, 한화솔루션 4MW급 재생에너지 확보

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총8MW급 친환경 전략 확보, 재생에너지 전환 선도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 4일 서울시 중구 한화빌딩에서 한화솔루션과 탄소중립 달성 및 재생에너지 전환을 위한 '직접전력 거래계약(PPA)' 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 4일 서울시 중구 한화빌딩에서 NH농협은행 임세빈 수석부행장(오른쪽)과 한화솔루션 유재열 한국사업부장(왼쪽)이 직접전력거래계약 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협은행]2026.06.07 dedanhi@newspim.com

직접전력거래계약은 기업이 친환경 발전소로부터 전력을 직접 구입해 사용하는 제도로, 기업의 온실가스 배출을 감소시키는 중요한 기후 대응 방법이다.

이번 협약에 따라 농협은행은 한화솔루션으로부터 태양광으로 생산된 4MW급 재생에너지를 공급받게 된다. 이는 최근 급증하는 AI·IT 분야의 전력 수요에 대비하고, 향후 20년간 NH의왕통합IT센터에 안정적인 친환경 에너지를 공급할 계획이다.

특히 농협은행은 2025년 4MW 규모의 1차 계약에 이어 이번 추가 협약을 통해 총 8MW급의 친환경 전력을 확보하게 됐다. 이는 국내 은행권에서 PPA 방식으로 확보한 친환경 전력 중 최대 규모로, 농협은행은 재생에너지 전환과 탄소중립 이행을 선도하고 있다.

임세빈 NH농협은행 수석부행장은 "이번 협약은 기후위기 대응과 ESG 경영 실천을 위한 중요한 발걸음"이라며, "앞으로도 신뢰할 수 있는 친환경 에너지 조달 생태계를 구축하고 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com