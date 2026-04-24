삼성카드, 1분기 당기순익 1563억...전년비 15.3% 감소

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총 취급고 47조3345억...전년 대비 9.3% 증가

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 올해 1분기 당기순이익이 1563억원을 기록했다고 24일 공시했다. 전년 동기 대비 15.3% 감소한 수치다.

전 사업부문에서 이용금액과 상품채권잔고가 증가하면서 영업수익은 증가했지만 금융비용과 대손비용, 판매관리비가 증가한 영향이다.

삼성카드 CI [CI=삼성카드]

같은 기간 총 취급고는 47조3345억원으로 전년동기 대비 9.3% 증가했다.

이중 카드사업 취급고는 지난해 동기 대비 9.4% 증가한 47조 1438억원이다. 각 부문별로는 ▲신용판매(일시불+할부) 42조 4597억원 ▲금융부문(장기+단기카드대출) 4조 6841억원이다. 할부리스사업 취급고는 1907억원이다.

취급고 증가는 우량 제휴사와의 제휴 확대를 통해 상품경쟁력을 강화해 회원수 및 인당 이용금액이 증가한 영향이다.

1개월 이상 연체율은 0.92%로 전년말 대비 소폭 개선돼 안정적인 수준으로 유지되고 있다.

2분기 이후에도 자금시장의 변동성이 계속되는 등 카드사 경영 환경에 대한 변동성이 지속될 것으로 예상된다.

삼성카드 관계자는 "대내외 불확실성 증가에 따른 리스크 요인에 선제적으로 대응하는 한편 본업의 경쟁 우위를 지키기 위해 노력하고, 플랫폼, 데이터, 인공지능(AI) 등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com