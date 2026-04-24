검찰, 방시혁 구속영장 반려…"보완수사 요구"

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사기적 부정거래 혐의..."구속 사유 소명 부족"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 검찰이 사기적 부정거래 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장을 반려했다.

24일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 받고 있는 방 의장에게 신청된 구속영장을 이날 경찰로 돌려보냈다.

자본시장법상 부정거래행위 금지 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장이 지난해 9월 15일 오전 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대로 출석하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

검찰은 "현 단계에서 구속을 필요로 하는 사유 등에 대한 소명이 부족하다고 판단해 보완수사를 요구했다"고 설명했다.

방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 방 의장은 이후 IPO를 진행했고 사모펀드로부터 매각 차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당 이득금을 거둔 것으로 경찰은 보고 있다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 21일 방 의장에 대한 구속영장을 신청했다. 경찰이 관련 첩보를 입수하고 수사에 나선 지 1년 4개월 만이다.

앞서 경찰은 방 의장을 5차례 걸쳐 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 방 의장에 대해 출국금지 조치도 내렸다. 주한미국대사관은 최근 방 의장에 대한 출국금지를 해제해달라는 취지 협조 요청 서한을 보냈다고도 알려졌다.

검찰이 보완수사를 요구함에 따라 경찰은 추가 수사를 통해 구속영장 재신청 등을 검토할 전망이다.

gdy10@newspim.com