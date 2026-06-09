SKT, EU 호라이즌 과제로 선정...양자암호 기술 개발

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아시아 민간기업 최초 선정…3년간 차세대 QKD 시스템 개발

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 유럽연합(EU)의 대규모 연구기금 '호라이즌 유럽' 과제로 선정돼 차세대 양자암호 기술을 개발한다고 9일 밝혔다. 아시아 민간기업으로는 처음이다.

SKT는 그리스, 오스트리아, 독일과 함께 향후 3년간 'QPIC-AI(Quantum Photonic Integrated Circuit-AI)' 기반의 양자키분배(QKD) 시스템을 개발·실증할 계획이다. 호라이즌 유럽은 EU가 운영하는 연구기금으로 규모는 약 955억 유로(약 170조 원)다.

SK텔레콤이 유럽연합(EU)의 대규모 연구기금 '호라이즌 유럽' 과제로 선정돼 차세대 양자암호 기술을 개발한다고 9일 밝혔다. 아시아 민간기업으로는 처음이다. [사진= SK텔레콤]

QKD는 양자 역학의 특성을 이용해 암호키를 생성·분배하는 기술이다. 제3자가 신호를 가로채려는 순간 양자의 물리적 상태가 변해 원칙적으로 해킹이 불가능하다. 다만 현재 QKD 시스템은 정밀 광학 부품을 개별 장비로 조립해야 해 크기가 크고 구축 비용이 많이 든다.

이번 과제에서 SKT가 개발하는 QPIC-AI는 반도체 공정 기술(PIC)을 통해 여러 광학 부품을 하나의 작은 칩에 집약해 시스템을 소형화한다.

또 임베디드 AI를 탑재해 온도, 진동 등 외부 환경 변화로 인한 광학 상태 변화를 실시간으로 감지·보정함으로써 안정성을 높인다.

PIC 공정을 통한 대량 생산이 가능해지면 단가가 낮아지고 전력 소비도 줄어들어 운용 비용이 절감된다. 지금까지 국방, 금융 등 일부 분야에 한정됐던 QKD 기술이 더 넓은 영역으로 확산될 수 있는 기반이 마련된다.

프로젝트에는 그리스 국립과학연구센터(NCSRD), 오스트리아 기술연구원(AIT), 독일 반도체 스타트업 시노게이트UG가 참여한다.

NCSRD가 과제를 총괄하며 QKD 광학계 제어용 AI를 개발하고 AIT는 키 관리 시스템, 시노게이트UG는 AI 기능 로직 설계를 진행한다.

SKT는 PIC 기반 QKD 시스템 개발과 AI 기능 적용, 테스트베드 구축·검증을 담당하며 한국전자통신연구원(ETRI)은 PIC 기반 QKD 송수신부 광학계 칩 개발을 진행한다.

한국과 유럽은 양자암호 기술 인증 기준이 다르다. 이번 연구를 통해 국가 간 차이를 분석한 보고서를 작성함으로써 향후 국제 표준화 기구들의 인증 기준 통합에 기여할 것으로 보인다.

SKT는 2011년부터 양자암호 기술 개발에 매진해 왔으며 유선 QKD 기술을 무선·위성 QKD로 확장하고 10Gbps급 양자난수생성기(QRNG) 기술 등을 개발해 왔다.

SKT 류탁기 네트워크기술담당은 "이번 호라이즌 과제 수주는 SKT의 양자암호 기술 연구개발 역량을 확인한 계기로 SKT는 PIC기술과 AI 기술을 접목한 차세대 QKD 시스템 개발을 통해 글로벌 양자암호 통신 시장에서 선도적 입지를 강화할 것"이라며 "다국적 협력을 통해 얻은 경험과 성과는 향후 국내 양자 기술 발전에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

origin@newspim.com