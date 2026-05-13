SKT-고려대, 캠퍼스에 1.8MW 태양광 발전소 구축

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 13일 고려대와 캠퍼스 옥상에 태양광 설비 구축을 밝혔다.
- 양측은 12일 서울캠퍼스에서 기공식을 열었다.
- 고려대는 연 1069톤 CO2 감축과 3.5억원 전기요금 절감 효과를 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 고려대학교와 캠퍼스 옥상에 태양광 발전 설비를 구축하기로 했다고 13일 밝혔다. 양측은 12일 고려대 서울캠퍼스에서 기공식을 열었다.
고려대 서울캠퍼스 경영본관, 라이시움 등 20개 건물 옥상에 약 1.8MW(메가와트) 규모의 태양광 발전 설비가 설치된다. SKT는 설비 구축부터 운영 시스템까지 통합적으로 담당한다.
이 사업으로 고려대는 연간 약 1069톤의 이산화탄소 배출을 줄일 수 있다. 연평균 약 3억5000만원의 전기요금 절감 효과도 기대된다.
SKT는 발전량, 설비 상태, 에너지 사용 현황 등을 관리하는 제어·모니터링 시스템을 함께 구축한다. 고려대는 이를 통해 캠퍼스 내 신재생 에너지 활용 비중을 높이고 탄소 배출을 효율적으로 관리할 수 있게 된다.
김구영 SKT 엔터프라이즈사업본부장(부사장)은 "이번 사업은 대학과 기업이 함께 만든 친환경 에너지 혁신 모델로 향후 도시와 산업단지로도 확산될 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "SKT는 앞으로도 고객의 에너지 효율화와 ESG 가치 제고를 돕는 다양한 설루션을 통해 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다"고 밝혔다.
정순영 고려대 교무부총장은 "태양광 인프라 구축은 에너지 자립 기반을 강화하고 친환경 캠퍼스를 조성하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "학생들에게도 탄소중립과 지속가능성의 가치를 직접 체험하고 고민할 수 있는 살아있는 교육의 장이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
origin@newspim.com