SKT, 10년 이상 장기고객 초청 '숲캉스 데이' 성료

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국내 최대 규모 은행 군락지 단독 대관...고객 가족 및 지인 1800명 참석

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 SKT를 10년 이상 이용한 장기고객을 대상으로 진행한 '숲캉스 데이'를 마무리했다.

SKT는 지난 3일부터 18일까지 6회에 걸쳐 에버랜드 내 '포레스트 캠프'에서 행사를 열었다고 19일 밝혔다. 평소 일반에 공개되지 않는 국내 최대 규모 은행 군락지를 단독 대관해 고객과 가족·지인 1800명이 참석했다.

SK텔레콤이 SKT를 10년 이상 이용한 장기고객을 대상으로 진행한 '숲캉스 데이'를 마무리했다. [사진= SK텔레콤]

T멤버십 앱을 통한 신청에서 최대 863대 1의 응모 경쟁률을 기록했다.

행사에서는 액정 필름 교체와 휴대폰 클렌징 서비스를 제공하는 '찾아가는 서비스'와 SKT 및 통신 서비스에 대한 추억을 나누는 'T.M.I(T-Memory-I)' 등 체험형 프로그램이 진행됐다.

정재헌 SKT CEO는 지난 4일 현장을 방문해 '가족 레크리에이션' 프로그램 오프닝 무대에 올라 장기고객들에게 감사를 표했다.

정 CEO는 "SKT가 생각하는 업의 본질은 고객"이라며 "앞으로도 고객 신뢰를 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다. 그는 SKT와 40년 이상 함께한 고객 2명에게 '바로(baro) 로밍 카드'가 포함된 선물세트를 전달했다.

SKT는 하반기 장기고객을 위한 추가 프로그램으로 파인 다이닝 경험을 제공하는 '테이블 데이', 놀이공원 심야 초청 프로그램 '어드벤처 데이', 인기 뮤지컬 공연 대관 행사 '뮤지컬 데이' 등을 선보일 예정이다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "오랜 시간 SKT를 믿고 함께해주신 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 준비한 '숲캉스 데이'에 많은 성원을 보내주신 데 대해 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 장기고객의 일상에 특별한 즐거움과 의미 있는 경험을 더할 수 있는 혜택 프로그램을 계속 확대하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com