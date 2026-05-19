인바이오, 美 글로벌 작물보호 기업과 살균제 신물질 NDA 체결

AI 핵심 요약beta
- 인바이오가 19일 미국 글로벌 작물보호사와 K32326 관련 비밀유지계약을 체결했다
- 양사는 2년간 K32326 기술·사업 정보를 공유하며 기술이전·공동개발·라이선싱을 검토한다
- K32326은 TRL 6단계에 진입해 가격 경쟁력을 확보했으며 인바이오는 글로벌 파트너십 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기술이전 등 사업화 방안 검토
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인바이오가 미국 소재 글로벌 작물보호 기업과 살균제 신물질 'K32326' 관련 상호 비밀유지계약(NDA)을 체결했다고 19일 밝혔다.
양사는 이번 계약을 통해 향후 2년간 K32326 관련 기술 및 사업 정보를 공유하고 사업 협력 가능성을 논의한다. 기술이전, 공동개발, 라이선싱 등 다양한 사업화 방안을 검토할 계획이다.
NDA를 체결한 기업은 전 세계 140여개국에 종자와 작물보호 솔루션을 공급하는 미국 소재 기업으로, 소수 기업이 과점하는 글로벌 작물보호 시장의 핵심 플레이어다. 유전자 편집 등 첨단 생명공학 기술 역량도 보유하고 있다.
K32326은 최근 파일럿 규모 시제품 제작 및 성능 검증이 가능한 기술성숙도(TRL) 6단계에 진입했다. 공정개발 선행 연구 결과 상용화된 원제 대비 낮은 비용으로 합성이 가능해 가격 경쟁력을 확보했다고 회사는 밝혔다.
인바이오는 이번 NDA 외에도 글로벌 주요 작물보호 기업들을 대상으로 협력 기회를 모색하고 있다.
인바이오 관계자는 "이번 NDA 체결을 계기로 글로벌 탑티어 기업과 신물질의 사업화 가능성을 보다 구체적으로 검토할 수 있게 됐다"며 "다양한 기업들과 협력 기회를 모색하며 상업화는 물론 글로벌 시장 진출에 주력할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com