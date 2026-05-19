한컴위드, 디지털 금융·양자보안·AI 인증 3대 사업 추진

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴위드가 디지털 금융, 양자보안, AI인증을 핵심 사업으로 삼아 차세대 보안 시장 공략에 나선다.

한컴위드는 19일 서울 여의도 페어몬트호텔에서 전략 발표회를 열고 이 같은 방향성을 제시했다.

한컴위드 CI. [사진=한컴위드]

디지털자산 부문에서는 실물자산 토큰화(RWA) 플랫폼 '온토리움'을 출시한다. 실물 금과 1대1로 연동되는 골드 토큰 'OXAU'를 시작으로 향후 은, 채권, 미술품, 부동산 등으로 확대할 계획이다. OXAU를 활용한 스테이블코인 대출·예치 수익 서비스 '아쿠아'와 24시간 글로벌 결제 및 자산 운용 인프라를 지원하는 '플로트'를 연계해 웹3 기반 디지털금융 생태계를 구축한다.

양자보안 부문에서는 양자내성암호(PQC) 솔루션 공급을 확대한다. 국가 양자내성암호 전환 로드맵에 따라 관련 알고리즘을 적용한 솔루션을 공급 중이며, 드론과 인공위성 등 저사양 임베디드 기기에 탑재할 수 있는 경량 암호모듈 개발을 진행 중이다.

AI인증 부문에서는 얼굴, 음성, 행위 기반 솔루션 3종을 공개했다. 얼굴 라이브니스 인증 솔루션 '한컴 오스', 음성 인증 솔루션 '스피키', 무자각 지속 인증 솔루션 '한컴 엑스씨오스'다. 한컴 오스는 생체인증 솔루션의 위변조 공격 방어 능력을 검증하는 국제 인증 아이베타 레벨 2를 획득했다. 스피키는 딥보이스를 실시간 탐지하며, 한컴 엑스씨오스는 사용자 행위와 환경, 장치 신호를 분석해 별도 인증 절차 없이 세션 전 구간의 신뢰도를 유지하도록 설계됐다. 이들 솔루션은 제로트러스트와 국가망보안체계(N2SF) 요건에 대응한다.

송상엽 한컴위드 대표는 "디지털자산, 양자보안, AI인증은 데이터 중심 시대에 필요한 차세대 보안 인프라의 핵심 영역"이라고 말했다.

yuniya@newspim.com