[6·3 지선] 민주, '오뚝유세단' 출정…박주민 "경선 패배 딛고 더 열심히 뛸 것"

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박주민 단장 등 경선 참여자로 구성…21일부터 전국 순회

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 대한민국 국가 정상화 중앙선거대책위원회 오뚝유세단이 19일 6·3 지방선거 승리를 위해 본격적인 지원 유세에 나선다.

오뚝유세단은 이날 오후 3시 국회 본청 당대표 회의실에서 출정식을 개최한다. 행사에는 정청래 총괄상임선대위원장과 박주민 오뚝유세단 단장, 수석부단장 및 전국 광역단장 등이 참석한다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 박주민 더불어민주당 의원. 2026.03.31 photo@newspim.com

오뚝유세단은 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 중앙유세단으로, 앞서 민주당 6.3 지방선거 경선 과정에 참여했던 후보자들로 구성됐다.

박주민 의원이 단장을 맡고, 안호영·장철민·전현희 의원과 이재성 전 부산시당위원장이 수석부단장을 맡는다. 또 서울 김영배, 부산 이재성, 대구 김병주, 인천 김교흥, 광주·전남 신정훈, 대전 장철민, 울산 김영배·이선호, 세종 이춘희, 경기 한준호, 강원 김병주, 충북 노영민, 충남 양승조, 경북 서영교, 경남 김영배·전현희·최구식, 제주 문대림 광역단장이 임명됐다.

셀럽 서포터즈 단장에는 이관훈 배우, 대변인에는 고준일·김지호가 각각 임명됐다.

오뚝유세단은 선거운동이 시작되는 오는 21일 자정 서울에서 첫 유세를 시작으로, 오후에는 부산 유세, 이후 22일 창원·울산, 23일 전북 등 전국을 순차적으로 순회하며 6월 3일 선거일까지 격전지·당세 취약지를 중심으로 총력 지원할 계획이다.

박 단장은 "저를 비롯한 유세단 모두 더불어민주당의 지방선거 필승을 위해 다시 한번 한 몸 바칠 준비를 마쳤다"라며 "패배를 딛고 더 열심히 뛰는 오뚝유세단의 감동적 유세를 보여드리겠다"라고 각오를 밝혔다.

seo00@newspim.com