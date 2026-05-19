월 100만원 이상 국민연금 수급자, 110만명 넘었다

노령연금 대부분…성별 차이 '뚜렷'

노령연금 최대 수령 금액 월 317만

월 200만원 이상 수급자는 11만명

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 매달 100만원 이상의 국민연금을 받는 수급자가 110만명을 넘어섰다.

19일 국민연금공단의 '2026년 1월 기준 국민연금 공표통계'에 따르면, 지난 1월 기준 월 100만원 이상의 연금을 받는 사람은 총 110만4231명으로 집계됐다.

[뉴스핌=김아랑 미술기자]

매월 받는 금액 구간별로 살펴보면 월 100만원 이상에서 130만원 미만을 받는 수급자가 46만6406명으로 가장 높은 비중을 차지한다. 월 130만원 이상에서 160만원 미만이 28만1051명, 월 160만 원 이상에서 200만원 미만 24만608명이다. 매달 200만원 이상의 높은 금액을 수령하는 고액 수급자는 11만6166명이다.

월 100만원 이상 수급자에 대한 연금 종류별 분석을 보면, 나이가 들어 직장을 그만뒀을 때 받는 노령연금 수급자가 108만5769명으로 대부분을 차지했다. 몸을 다치거나 아파서 장애가 생겼을 때 받는 장애연금 수급자는 3073명이다. 가입자가 사망한 후 남겨진 가족이 받는 유족연금 수급자는 1만5389명으로 집계됐다.

노령연금을 가장 많이 받는 사람의 수령 금액은 월317만5300원이다. 이혼한 배우자의 연금을 나눠 받는 분할연금이나 특례연금 수급자를 제외한 일반적인 노령연금 수급자들의 전체 평균 수령액은 월 70만427원으로 집계됐다.

장애연금의 최고 수령액은 월 227만4790원이며 평균은 월 55만2291원이다. 유족연금의 경우에는 최고 수령액이 월 156만4590원이고 평균 수령액은 월 38만9134원이다.

성별에 따른 차이도 크게 두드러졌다. 100만원 이상을 받는 수급자 가운데 남성은 103만259명에 달하지만 여성은 7만3972명이다. 남성 수급자의 비율이 여성보다 압도적으로 높은 현상은 과거 경제 활동을 한 인구의 성별 구성 차이와 가입 기간의 차이 등이 복합적으로 영향을 미친 결과다.

sdk1991@newspim.com