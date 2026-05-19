HLB펩, 日 펩티그로스와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- HLB펩이 19일 일본 펩티그로스와 기능성 펩타이드 MOU를 체결했다
- 양사는 차세대 합성 펩타이드 개발·제조·GMP 시스템 구축 등에 협력한다
- HLB펩은 CDMO 경쟁력 강화, 펩티그로스는 세포 배양 펩타이드 사업 확장을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB펩이 일본 펩타이드 전문 기업 펩티그로스(PeptiGrowth)와 기능성 펩타이드 개발 및 제조를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 재생의료 및 세포 치료제 분야에서 세포 배양에 사용되는 차세대 기능성 펩타이드의 연구·개발·제조 역량 강화를 목표로 한다.
양사는 ▲차세대 합성 펩타이드 성장인자 및 사이토카인 개발 ▲첨단 펩타이드 제조 공정 확립 ▲GMP 기반 생산 시스템 구축 협력 ▲글로벌 공급 역량 확대 등 4개 분야에서 협력한다.
HLB펩은 펩타이드 합성·정제 기술을 바탕으로 고복잡성 기능성 펩타이드의 공정 최적화 및 스케일업을 담당한다. 펩티그로스는 기존 재조합 단백질 기반 성장인자의 한계를 극복하도록 설계된 합성 펩타이드 솔루션을 개발하는 기업이다.
HLB펩 관계자는 "재생의료 및 세포 치료제 산업 성장에 따라 고기능성 펩타이드 수요가 증가하고 있다"며 "고복잡성 기능성 펩타이드 분야에서 당사의 차별화된 CDMO 경쟁력을 강화하고자 한다"고 말했다.
펩티그로스 관계자는 "HLB펩의 첨단 펩타이드 제조 기술과 생산 경험은 당사가 차세대 세포 배양 펩타이드 사업을 확장하는 데 중요하다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com